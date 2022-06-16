الإيطالي جاكوبس يحصل على الضوء الأخضر لمعاودة تمارينه قبل شهر من مونديال ألعاب القوى

الايطالي مارسيل جاكوبس (وسط) يصل الى خط النهاية في أول سباق 100 م منذ فوزه بالذهبية في أولمبياد طوكيو، وذلك في لقاء سافونا في ايطاليا في 18 ايار/مايو 2022

روما (أ ف ب) – حصل العداء الإيطالي لامونت مارسيل جاكوبس، بطل أولمبياد طوكيو في سباق 100 م، على الضوء الأخضر لمعاودة تمارينه قبل شهر من مونديال ألعاب القوى المقرر بين 15 و24 تموز/يوليو في يوجين الأميركية، وذلك بعد تعافيه من إصابة في الفخذ وفق ما أفاد الخميس الاتحاد الإيطالي لألعاب القوى.

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وقال الاتحاد الإيطالي في بيانه إن جاكوبس خضع لفحوص الأربعاء وأظهرت تعافيه من إصابة عضلية تم تشخيصها في أيار/مايو، مضيفاً "نتيجة الاختبارات... جاءت إيجابية، مما يسمح للرياضي باستئناف التدريبات بانتظام".

ولم يشارك جاكوبس سوى في سباقين لمسافة 100 م منذ أن فاجأ العالم في صيف 2021 حين توج بطلاً في أولمبياد طوكيو، وجاءت نتيجتهما "عادية" خلال لقاء في سافونا الشهر الماضي حيث سجل 9.99 ثانية في التصفيات و10.04 ثانية في النهائي.

وتعرض ابن الـ27 عاماً للإصابة خلال هذا اللقاء، وهو ألمح في منشور على إنستغرام أنه قد لا يكون قادراً على المنافسة قبل بطولة العالم التي تستضيفها يوجين في ولاية أوريغون الأميركية الشهر المقبل.

وقال "في غضون شهر واحد بالضبط سأعود الى المضمار في بطولة العالم"، لكنه عاد وقال قبل أسبوع إنه يأمل المشاركة في لقاء أو اثنين قبل بطولة العالم.

وقال جاكوبس على هامش لقاء روما الدولي، إحدى مراحل الدوري الماسي، الذي غاب عنه إن "الهدف هو بالتأكيد خوض سباق أو سباقين قبل المونديال، بالنسبة لنا من الأساسي استعادة الشعور بالمضمار".

وأضاف جاكوبس أن فكرته هي التنافس في مسابقة تتكون من "نصف نهائي ونهائي من أجل أن أكون قادراً على خوض سباقين متقاربين".

وتابع "إذا لم يكن ذلك ممكناً، فسنذهب إلى يوجين برغبة في القيام بأفضل ما يمكن".

وأكد جاكوبس الذي ابتعد عن المضمار منذ اكتشاف إصابته بتمدد صغير في الفخذ في 23 أيار/مايو، أن تعافيه "يسير على ما يرام"، قائلاً "تمكنا من العودة إلى إيقاع العمل الجيد. ليس على المضمار بالطبع. نستخدم جهاز مشي متحرك يمكّنني رغم كل شيء من الجري بترددات عالية دون الشعور بأي إزعاج".

ولم تؤثر هذه النكسة على معنويات العداء الإيطالي الذي أكد أنه "يتطلع بفارغ الصبر" إلى المنافسة في بطولة العالم.

وأكد جاكوبس "أنا هادئ، ليس لديّ ما أظهره لأي شخص باستثناء نفسي (...) بالنسبة لي، كانت فترة الاختبار في بطولة العالم داخل قاعة (في سباق 60 م في آذار/مارس في بلغراد). ذهبت إلى هناك لخوض سباق ليس من اختصاصي باعتباري بطلاً أولمبياً وعدت بطلاً للعالم".

وحقق الإيطالي لقب سباق 60 م في بطولة العالم داخل قاعة في العاصمة الصربية بعد تفوقه على بطل العالم لسباق 100 م الأميركي كريستيان كولمان.

وكان من المقرر أن يتنافس جاكوبس، المتوج أيضاً بذهبية التتابع 4 مرات 100 م مع الفريق الإيطالي في طوكيو، في لقاء نيروبي خلال الشهر الماضي وجهاً لوجه مع الاميركي فريد كيرلي صاحب فضية 100 م في أولمبياد طوكيو، إلاّ أنه انسحب بسبب آلام في المعدة.

© 2022 AFP