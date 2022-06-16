الخطوط الجوية القطرية تعلن تحقيق أرباح صافية بقيمة 1,54 مليار دولار

كريستينا عاصي ا ف ب/AFP

الدوحة (أ ف ب) – أعلنت مجموعة الخطوط الجوية القطرية الخميس في بيان تحقيق أرباح صافية بقيمة 1,54 مليار دولار في 2021- 2022، أي 200 بالمئة أكثر من أعلى الأرباح السنوية التي حققتها الناقلة في تاريخها.

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وجاء في البيان أن "هذه النتائج الإيجابية ليست الأعلى في تاريخ الخطوط الجوية القطرية فحسب، وإنما أيضاً على مستوى شركات الطيران العالمية الأخرى التي كشفت عن نتائجها المالية لهذا العام المالي".

وبحسب البيان فإن إجمالي العائدات ارتفع إلى 52,3 مليار ريال قطري (14,4 مليار دولار) بزيادة بلغت 78 بالمئة مقارنة بالعام المالي الماضي، و2 بالمئة أعلى من المستويات التي حققتها قبل انتشار جائحة كوفيد-19.

وجاء في البيان "تعدّ هذه النتائج القياسية انعكاساً للقرارات التي تمّ اتخاذها خلال فترة انتشار الجائحة، بما في ذلك تعزيز شبكة وجهات الركاب والشحن الجوي، وتقديم توقعات دقيقة لمستوى التعافي في السوق العالمي".

وأكدت الشركة أنها نقلت 18,5 مليون مسافر " بزيادة بلغت 218 بالمئة مقارنة بالعام المالي الماضي".

وقالت انه خلال الجائحة "حققت الخطوط الجوية القطرية نتائج إيجابية بفضل مرونتها واستراتيجيتها الناجحة التي تركّز على تلبية احتياجات العملاء والفرص المتنامية في الأسواق".

وجاء الاعلان في وقت تستضيف فيه قطر، التي أصبحت لاعبا مهما في عالم الطيران، الشتاء المقبل أول بطولة كأس عالم لكرة القدم تقام في منطقة الشرق الأوسط.

© 2022 AFP