ايران تعلن اعتقال ناشط ماركسي يشتبه بارتباطه بفرنسيين موقوفين

عطا كيناري ا ف ب/ارشيف

مشهد عام لاحد الاحياء الشمالية الشرقية من طهران في 3 حزيران/يونيو 2014 غداة عاصفة رملية

طهران (أ ف ب) – أعلنت ايران الخميس أنها أوقفت ناشطا ماركسيا يشتبه في ارتباطه بنقابيين فرنسيين اثنين معتقلين منذ 11 ايار/مايو من قبل السلطات الايرانية.

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وقال التلفزيون الرسمي "تم توقيف عنصر من اليسار الماركسي كانت مهمته التحريض على الفتنة والاضطرابات في أوساط العماليين، فيما كان يستعد للفرار من البلاد".

وأضاف المصدر نفسه "خلال لقاء مع جاسوسين فرنسيين قبل عيد العمل، قام المعتقل بتنسيق تحركاته معهما".

وقد اعتقلت سيسيل كولر النقابية الناشطة في حقل التعليم مع شريكها جاك باريس فيما كانا يقومان بجولة سياحية في ايران خلال عطلة عيد الفصح كما قال مصدر نقابي فرنسي.

وكانت طهران أعلنت في 11 أيار/مايو اعتقال أوروبيين "دخلا الى البلاد بهدف نشر الفوضى وزعزعة استقرار المجتمع".

وقالت الخارجية الفرنسية إن "الحكومة الفرنسية تدين هذا الاعتقال الذي لا أساس له وتطالب بالإفراج الفوري عن هذين الفرنسيين وتواصل التحرك لتحقيق هذا الهدف".

بحسب التلفزيون فان الناشط الماركسي كانت مهمته "الجمع بين تجمعات العماليين والمعلمين لتحويلها الى اعمال شغب في مختلف أنحاء البلاد.

وقال انه اوقف من قبل جهاز الاستخبارات في اذربيجان الغربية (شمال غرب) المحافظة الواقعة على الحدود مع تركيا.

منذ أشهر يطالب المعلمون باصلاحات لا سيما إعادة تقييم رواتبهم ويدعون أيضا الى الافراج عن رفاقهم الذين اوقفوا خلال حركات احتجاج سابقة.

حكم على المسؤول النقابي الايراني للتعليم رسول بداقي بالسجن خمس سنوات في نيسان/ابريل بحسب منظمة للدفاع عن حقوق الانسان.

في أيار/مايو تظاهر مئات الاشخاص في عدة مدن في البلاد بينها طهران بعد سلسلة اجراءات اعلنت عنها الحكومة لا سيما رفع الدعم عن الطحين ورفع أسعار بعض المواد الغذائية.

© 2022 AFP