دورة برلين: التونسية جابر والأميركية غوف إلى ربع النهائي

آن-كريستين بوجولا ا ف ب

التونسية أنس جابر خلال مباراتها في الدور الاول من بطولة رولان غاروس لكرة المضرب في 22 ايار/مايو 2022

برلين (أ ف ب) – تأهلت التونسية أنس جابر، المصنفة رابعة عالمياً، إلى الدور ربع النهائي لدورة برلين التحضيرية لبطولة ويمبلدون لكرة المضرب، بفوزها الخميس على الأميركية أليسيا باركس المتأهلة من التصفيات 6-2 و7-6 (10-8).

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وضربت جابر المصنفة أولى في الدورة موعداً في الدور التالي مع البيلاروسية ألياكساندرا ساسنوفيتش (38).

وكانت التونسية صرحت انها تشعر "انها فوق القمر" بعدما أعلنت المخضرمة الأميركية سيرينا وليامس رغبتها بخوض فئة الزوجي إلى جانبها في دورة إيستبورن.

وفاجأت سيرينا (40 عاماً) الأربعاء عالم كرة المضرب بقرار عودتها إلى الملاعب لخوض بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، المقررة من 27 الحالي حتى 10 تموز/يوليو المقبل.

ولم تخض سيرينا، الفائزة بـ 23 لقباً كبيراً، أي مباراة منذ ويمبلدون العام الماضي عقب اضطرارها للانسحاب من مباراتها الاولى للاصابة.

قالت جابر ابنة الـ 27 عاماً "ما زلت أشعر اني فوق القمر بعد سماعي للخبر"، وأضافت "أنا فعلا سعيدة الحظ لانها اختارتني. أتحرق للعب إلى جانبها. مع هذه الأسطورة".

واحرزت جابر العام الماضي أول لقب في مسيرتها في دورة برمنغهام على الملاعب العشبية، قبل أن تبلغ الدور ربع النهائي في ويمبلدون.

وأردفت "لطالما أحببت سيرينا، أسلوب لعبها، الطريقة التي تتصرف بها داخل الملعب وخارجه".

وسحقت المراهقة الأميركية كوكو غوف الثالثة عشرة والتي وصلت إلى نهائي رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى، الصينية شينيو وانغ السادسة والسبعين عالمياً 6-صفر و6-4.

وتلعب غوف في الدور التالي ضد التشيكية كارولينا بليشكوفا السابعة والّتي وصلت إلى نهائي ويمبلدون العام الماضي.

وبرزت غوف، البالغة 18 عاماً، خلال بطولة ويمبلدون 2019 بوصولها إلى ثمن النهائي في سن الـ 15 عاماً بعد تأهلها من التصفيات وفوزها على الأميركية فينوس وليامس المتوجة على العشب البريطاني خمس مرات.

وفازت السويسرية بليندا بنتشيتش (17) التي وصلت الى نهائي هذه الدورة العام الماضي وخسرت أمام الروسية ليودميلا سامسونوفا، على مواطنة الأخيرة آنا كاليتسكايا (81) 6-4 و1-6 و6-1.

وستكون بنتشيتش أمام فرصة للثأر من سامسونوفا لأنها ستواجهها في ربع النهائي في حال فوز الأخيرة في وقت لاحق على مواطنتها فيرونيكا كودرميتوفا.

© 2022 AFP