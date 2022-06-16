دورة كوينز: بيريتيني يعاني للتأهل وخروج فافرينكا من الدور الثاني

دانييل ليل ا ف ب

الإيطالي ماتيو بيريتيني حامل اللقب خلال مباراته أمام الأميركي دنيس كودلا في الدور الثاني لدورة كوينز الانكليزية الدولية على الملاعب العشبية في كرة المضرب في 16 حزيران/يونيو 2022

لندن (أ ف ب) – عانى الإيطالي الإيطالي ماتيو بيريتيني المصنف عاشراً عالمياً وحامل اللقب للتأهل إلى الدور ربع النهائي لدورة كوينز الانكليزية الدولية على الملاعب العشبية في كرة المضرب بفوزه الخميس على الأميركي دينيس كودلا 3-6 و7-6 (7-5) و6-4.

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وتحت أشعة الشمس الحارقة في العاصمة لندن، تأخر الإيطالي في المجموعة الأولى التي خسرها 3-6.

وانقذ بيريتيني في المجموعة الثانية العديد من الكرات لكسر ارساله والنتيجة تشير إلى التعادل 3-3، قبل أن يحسم الامور لصالحه في الشوط الفاصل (تاي بريك).

وكسر الإيطالي في بداية المجموعة الثالثة الحاسمة ارسال منافسه، غير أن الأميركي فرض التعادل قبل أن يتراجع مجدداً والنتيجة 4-4، ليحسم بيريتيني المصنف ثانياً في الدورة المجموعة فالمباراة لصالحه.

وضرب بيريتني موعداً مع أميركي آخر هو طومي بول الفائز بسهولة على السويسري ستانيسلاس فافرينكا في الدور الثاني 6-1 و6-4.

وفشل فافرينكا (37 عاماً) الذي تراجع الى المركز 290 عالمياً عقب غيابه عن الملاعب لمدة عام كامل، في فرض أسلوب لعبه أمام بول الذي كان أطاح بالكندي دينيس شابوفالوف من الدور الأول.

وخسر فافرينكا الذي حصل على بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، إرساله ثلاث مرات.

ولا تعتبر الملاعب العشبية الأرضية المفضلة لدى السويسري المخضرم الذي تبقى أفضل نتيجة له في ويمبلدون بلوغه الدور ربع النهائي في مناسبتين، فيما توج بالبطولات الثلاث الكبرى الأخرى مرة واحدة (أستراليا عام 2014 ورولان غاروس عام 2015 وفلاشينغ ميدوز عام 2016).

© 2022 AFP