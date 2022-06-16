دورة هاله: مدفيديف الى ربع النهائي بتجديده الفوز على إيفاشكا

كارمن ياسبرسن ا ف ب

الروسي دانييل مدفيديف خلال مباراته مع البيلاروس إيليا إيفاشكا في دورة هاله الالمانية لكرة المضرب. هاله، غرب ألمانيا، في 16 حزيران/يونيو 2022

هاله (ألمانيا) (أ ف ب) – بلغ الروسي دانييل مدفيديف المصنف أول عالمياً الدور ربع النهائي لدورة هاله الألمانية في كرة المضرب، وذلك بتجديده الفوز على البيلاروس إيليا إيفاشكا بنتيجة 7-6 (7-4) و6-3 الخميس.

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وسبق لمدفيديف الذي استعاد في بداية الأسبوع الحالي صدارة التصنيف العالمي من الصربي نوفاك ديوكوفيتش، أن تغلب الأسبوع الماضي على إيفاشكا، المحروم مثله من خوض بطولة ويمبلدون بسبب حظر مشاركة الروس والبيلاروس على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، في الدور ربع النهائي لدورة سهرتوخنبوس الهولندية المقامة أيضاً على ملاعب عشبية، في طريقه الى النهائي قبل الخسارة أمام الهولندي المغمور تيم فان ريتهوفن.

وبعد مجموعة أولى صعبة أنقذ فيها نفسه من خسارتها ثلاث مرات حين كان متخلفاً 4-5، فرض مدفيديف تفوقه التام في المجموعة الثانية وحرم منافسه المصنف 42 عالمياً من بلوغ الدور ربع النهائي الرابع له هذا الموسم.

وأشاد مدفيديف بمنافسه البيلاروس الذي "الى جانب حصوله على ثلاث فرص للفوز بالمجموعة الأولى، حظي أيضاً بثلاث أو أربع فرص لكسر إرسالي في الثانية، بالتالي نعم، كانت مباراة صعبة"، معرباً عن "سعادتي بالخروج منتصراً من مواجهة صعبة ثانية توالياً" ضد إيفاشكا الذي خسر في ربع نهائي سهرتوخنبوس 6-7 (8-10) و4-6.

ويلتقي مدفيديف في الدور ربع النهائي الفائز من مباراة الإسباني روبرتو باوتيستا آغوت المصنف سابعاً في الدورة والهولندي تالون غيركسبور.

ويأمل مدفيديف في أن يحرز لقبه الثاني فقط على الملاعب العشبية، بعد الذي توج به العام الماضي في دورة مايوركا الإسبانية، والرابع عشر بالمجمل في مسيرته الاحترافية التي أحرز خلالها لقباً واحداً كبيراً حتى الآن وكان في فلاشينغ ميدوز الأميركية الصيف الماضي على حساب ديوكوفيتش.

© 2022 AFP