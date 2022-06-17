"أن بي ايه": غولدن ستايت ووريرز بطلاً للمرة السابعة

نجم غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري (رقم 30) يحتفل مع زملائه بعد الفوز بالمباراة السادسة لنهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ضد بوسطن سلتيكس وحسم اللقب السابع في تاريخ النادي. بوسطن، ماساشوسيتس، في 16 حزيران/يونيو 2022

بوسطن (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – أحرز غولدن ستايت ووريرز لقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "أن بي ايه" للمرة السابعة في تاريخه والرابعة في ثماني سنوات، بفوزه على مضيفه بوسطن سلتيكس 103-90 الخميس، حاسماً سلسلة النهائي 4-2 بعد تألق لافت من موزعه ستيفن كوري صاحب 34 نقطة، ما جعله يستحق أن ينال جائزة أفضل لاعب في الدور النهائي.

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واصبح غولدن ستايت ثاني فريق يحسم اللقب في أرض بوسطن بعد لوس أنجليس ليكرز عام 1985، حارماً الفريق الأخضر، المتوّج 17 مرة بالتساوي مع ليكرز، من الابقاء على آماله في الانفراد مجدداً بالرقم القياسي بعدد ألقاب الدوري.

وكان غولدن ستايت أحرز اللقب أعوام 2015 و2017 و2018 وخسر نهائي 2016 و2019، بعد أن أحرز أول لقبين عندما كان في فيلادلفيا عامي 1947 و1956 والثالث تحت اسم غولدن ستايت عام 1975.

وبعد اكتفائه بـ16 نقطة وفشله في ترجمة أي من محاولاته التسع من خارج القوس خلال المباراة الخامسة التي فاز فريقه على أرضه الإثنين 104-94، استعاد كوري تألقه الخميس بتسجيله 6 ثلاثيات من أصل 11 محاولة، منهياً اللقاء كأفضل مسجل (34) بالتساوي مع نجم سلتيكس جايلن براون، كما ساهم بسبع تمريرات حاسمة ومثلها متابعات.

وكما فعل في المباراة الخامسة حين سجل 26 نقطة ولعب الدور الرئيس في فوز فريق المدرب ستيف كير، كان الكندي أندرو ويغينز مؤثراً أيضاً في مباراة الخميس بتسجيله 18 نقطة مع 6 متابعات و5 تمريرات حاسمة في لقاء سيطر عليه فريقه منذ الدقائق الأخيرة للربع الأول حتى وصل الفارق بينهما الى 22 نقطة في الربع الثاني.

© 2022 AFP