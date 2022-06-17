اتفاق في منظمة التجارة العالمية على صيد السمك وبراءات اختراع لقاحات كوفيد والأمن الغذائي

فابريس كوفريني ا ف ب

رئيسة منظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو-إيويلا في المؤتمر الوزاري للمنظمة في جنيف في 12 حزيران/يونيو 2022

جنيف (أ ف ب) – أعلن المؤتمر الوزاري لمنظّمة التجارة العالميّة أنّه وافق الجمعة في جنيف على اتّفاقات "تاريخيّة" بشأن الصيد وبراءات اختراع لقاحات كوفيد-19 والأمن الغذائي.

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وقالت المديرة العامّة للمنظّمة نغوزي أوكونجو-إيويلا أمام رؤساء وفود الدول الـ164الأعضاء في المنظّمة، إنّ هذه "مجموعة غير مسبوقة من النتائج. لقد مضى وقت طويل منذ أن حقّقت منظّمة التجارة العالميّة مثل هذا العدد الكبير من النتائج المتعدّدة الأطراف. النتائج تُبيّن أنّ منظّمة التجارة العالميّة قادرة على الاستجابة للحالات العاجلة في عصرنا".

وكان المؤتمر يهدف إلى تناول انعدام الأمن الغذائي الناجم عن غزو روسيا لأوكرانيا فضلا عن إلغاء الدعم الذي يسهل الصيد المفرط ويفرغ المحيطات ورفع البراءات التي تحمي لقاحات كوفيد-19 موقتا، وإصلاح المنظمة.

وأعلن رئيس المؤتمر الوزاري تيمور سليمانوف مساعد رئيس مدير مكتب رئيس كازاخستان،التوصل إلى اتفاق بين المفاوضين على كل هذه المواضيع بعد مداولات مكثفة استمرت أياما عدة خيم عليها خصوصا موقف الهند المتشدد.

لكن المنظمة لم تنشر على الفور النصوص النهائية.

© 2022 AFP