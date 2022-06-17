بطولة ألمانيا: لايبزيغ يضم النمسوي شلاغر من فولفسبورغ

جو كلامار ا ف ب/ارشيف

برلين (أ ف ب) – تعاقد نادي لايبزيع مع لاعب الوسط النمسوي سافر شلاغر قادمًا من فولفسبورغ غريمه في الدوري الالماني لكرة القدم، وفق ما أعلن الجمعة.

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وقال النادي في بيان "عزز لايبزيغ خط وسطه بالتوقيع مع سافر شلاغر من غريمه فولفسبورغ. وقّع اللاعب النمسوي الدولي البالغ 24 عامًا عقدًا مدته أربع سنوات حتى عام 2026".

ووفقًا للتقارير، فعّل لايبزيغ بندًا جزائيًا في عقد اللاعب لضمه وسيدفع له حوالي 12 مليون يورو (12.5 مليون دولار).

قال شلاغر في بيان "لايبزيغ أحد أفضل الفرق في ألمانيا وهو دائمًا في أوروبا، وقد فاز (الموسم الماضي) بأول لقب كبير بتتويجه بكأس ألمانيا".

وتابع "أنا سعيد جدًا للاستمرار في تطوير أدائي هنا".

شارك النمسوي في 81 مباراة مع فولفسبورغ منذ انضمامه اليه في 2019 قادمًا من ريد بول سالسبورغ.

© 2022 AFP