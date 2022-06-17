بطولة إنكلترا: توتنهام يضم المالي بيسوما من برايتون

غلين كيرك ا ف ب/ارشيف

وصل بيسوما الى برايتون في العام 2018 قادمًا من ليل الفرنسي

لندن (أ ف ب) – أعلن نادي توتنهام تعاقده مع لاعب الوسط المالي إيف بيسوما من منافسه في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم برايتون، موقعًا على عقد حتى العام 2026.

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وجاء في بيان للنادي اللندني "يسعدنا أن نعلن عن انتقال إيف بيسوما من برايتون ألبيون...وافق الدولي المالي على عقد حتى 2026".

وتألق بيسوما (25 عامًا) في صفوف برايتون الموسم الماضي وساهم في تحقيق الفريق أفضل نتيجة له على الإطلاق في تاريخ الدوري الانكليزي بحلوله تاسعًا.

وأشارت تقارير الى أن قيمة الصفقة بلغت 25 مليون جنيه استرليني (30 مليون دولار)، ليصبح ثالث صفقة لسبيرز في سوق الانتقالات الحالية بعد الكرواتي إيفان بيريشيتش بصفقة حرة من إنتر الايطالي والحارس فرايز فورستر من ساوثمبتون.

قال غراهام بوتر مدرب برايتون "الصفقة جيدة جدًا للنادي وللاعب. أظهر إيف مهاراته التي لا شك فيها وكان لاعبًا مهمًا لنا خلال الفترة التي أمضاها معنا".

وصل بيسوما الى برايتون في العام 2018 قادمًا من ليل الفرنسي وشارك معه على مدى أربعة مواسم في 123 مباراة في جميع المسابقات مسجلا ستة أهداف.

© 2022 AFP