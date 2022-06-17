بطولة قطر: السد يعيّن خوانما مساعد غوارديولا مدربًا للفريق

الإسباني خوان مانويل "خوانما" ليو، مساعد مدرب مانشستر سيتي الانكليزي بيب غوارديولا، يواسي البلجيكي كيفن دي بريون بعد خروجه مصابا في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ضد تشلسي في 29 ايار/مايو 2021 على ملعب دراغاو في بورتو

الدوحة (أ ف ب) – أعلن نادي السد القطري لكرة القدم الجمعة عن تعيين الإسباني خوان مانويل "خوانما" لِيّو، مساعد بيب غوارديولا في مانشستر سيتي الانكليزي، مدربًا للفريق الأول اعتبارًا من الموسم المقبل، خلفًا لمواطنه خافيير غراسيا.

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وكشف السد عبر حسابه الرسمي على تويتر عن التعاقد مع خوانما من دون الكشف عن مدة العقد، مشيرًا الى أن تقديم المدرب الجديد سيتم خلال مؤتمر صحافي الأحد.

وكانت إدارة السد قد فضلت عدم الإبقاء على غراسيا في أعقاب إخفاق الفريق في التأهل الى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا، بعد الخروج من الدور الاول في نيسان/أبريل الماضي.

ودرّب خوانما (56 عامًا) العديد من الاندية الاسبانية أبرزها ريال سوسييداد (2008-2009) وألميريا (2009-2010)، كما عمل مساعدًا للمدرب في منتخب تشيلي (2015-2016) ونادي إشبيلية (2016-2017)، قبل أن ينتقل في العام 2020 للعمل مساعدًا لغوادريولا في مانشستر سيتي حيث حقق معه لقب الدوري الممتاز عامي 2021 و2022، وحل وصيفًا في دوري أبطال أوروبا 2021 إثر الخسارة ضد تشلسي.

ولكن تكون مهمة خوانما سهلة مع انطلاق الدوري في الاول من آب/أغسطس المقبل في ظل غياب قرابة 13 لاعبًا دوليًا عن المراحل السبع الأولى، بعد قرار إدارة المنتخبات الوطنية تفريغ لاعبي "العنابي" من أجل التحضير لخوض غمار نهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر اعتبارًا من 21 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

© 2022 AFP