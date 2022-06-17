جائزة كندا الكبرى: فيرستابن الاسرع في الجولة الاولى ولوكلير تحت خطر العقوبة

جيم واتسون ا ف ب

الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول خلال الجولة الاولى من التجارب الحرة لجائزة كندا الكبرى في بطولة العالم للفورمولا واحد في 17 حزيران/يونيو 2022.

مونتريال (أ ف ب) – حقق الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول، متصدر الترتيب العام، الجمعة أسرع زمن في الجولة الاولى من التجارب الحرة لجائزة كندا الكبرى، الجولة التاسعة من بطولة العالم للفورمولا واحد.

إعلان اقرأ المزيد

وتفوق بطل العالم على أقرب منافس له الاسباني كارلوس ساينس سائق فيراري بعشرَين من الثانية أمام حشد كبير في جزيرة "نوتر دام" في مونتريال، بعد عودة المنافسات الى حلبة "جيل فيلنوف" بعد غياب سنتين.

حلّ الاسباني الآخر فرناندو ألونسو سائق ألبين ثالثًا أمام المكسيكي سيرخيو بيريس زميل فيرستابن، وخلفهما شارل لوكلير من موناكو سائق فيراري الذي استخدم محركًا جديدًا بعد أن بات الذي تعطل في باكو "غير قابل للإصلاح" وفق فريقه.

في أذربيجان، عانى فيراري من خيبة أمل أخرى مع خروج سائقيه بسبب مشاكل ميكانيكية. وأوضح الفريق الإيطالي أنه يعمل على "إجراءات مضادة لتعزيز مجموعة المحركات"، مؤكدًا أن الوضع "تحت السيطرة".

وحل لوكلير الذي انطلق من المركز الاول في السباقات الاربعة الاخيرة تواليًا من دون أن يحقق الفوز، على بُعد 0.5 ثانية عن فيرستابين.

في إسبانيا، انسحب لوكلير أيضًا بسبب مشاكل ميكانيكية. وفي موناكو، اعتمد فيراري استراتيجية سيئة ساهمت في خسارة سائق الإمارة.

لم تتم معاقبة لوكلير حتى الآن بترجيعه مراكز يوم الاحد مع انطلاق السباق، كونه لم يتجاوز بعد عدد مكونات المحرك المسموح بها لكل موسم.

قد يتغير ذلك إذا قرر فيراري تركيب شاحن توربيني رابع والذي سيكلفه تراجع عشرة مراكز، علمًا أن المسموح بها ثلاثة.

واحتل البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس المركز السادس، متقدمًا على صاحب الارض لانس سترول سائق أستون مارتن، ومواطنه وزميله بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون.

في ما يأتي نتائج الجولة الأولى ضمن التجارب الحرة:

ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:15.158 (27 عدد اللفات)

كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:15.404 (34)

فرناندو ألونسو (إسبانيا/ألبين) 1:15.531 (31)

سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:15.619 (32)

شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:15.666 (30)

جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:15.822 (29)

لانس سترول (كندا/أستون مارتن) 1:15.877 (32)

لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:15.877 (27)

سيباستيان فيتل (ألمانيا/أستون مارتن) 1:16.041 (33)

دانيال ريكياردو (استراليا/ماكلارين) 1:16.083 (29)

بيار غاسلي (فرنسا/ألفاتاوري) 1:16.165 (29)

لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:16.211 (17)

ألكسندر ألبون (تايلاند/وليامس) 1:16.308 (29)

يوكي تسونودا (اليابان/ألفاتاوري) 1:16.322 (33)

استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:16.421 (26)

فالتيري بوتاس (فنلندا/ألفا روميو) 1:16.426 (27)

دجو غوانيو (الصين/ألفا روميو) 1:17.152 (30)

ميك شوماخر (ألمانيا/هاس) 1:17.223 (25)

نيكولاس لطيفي (كندا/وليامس) 1:17.241 (33)

كيفن ماغنوسن (الدنمارك/هاس) 1:17.555 (31)

© 2022 AFP