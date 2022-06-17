حكم قضائي عسكري بسجن نائب في البرلمان التونسي المنحل سنة مع النفاذ

فتحي بلعيد ا ف ب

تونس (أ ف ب) – قضت المحكمة العسكرية في تونس استئنافيا بسجن النائب في البرلمان المنحل سيف الدين مخلوف عاما مع النفاذ، ولوحق المحامي المعروف بانتقاده الحاد للرئيس قيس سعيّد بتهمة "النيل من معنويات الجيش"، وفق ما أفاد محاميه.

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وقال المحامي أنور أولاد علي إن مخلوف زعيم "ائتلاف الكرامة" المحافظ، مُنع أيضًا من ممارسة مهنة المحاماة لخمس سنوات.

ودين مخلوف بتهمة "النيل من معنويات الجيش" على خلفية مشادة لفظيّة مع قضاة في المحكمة العسكرية في تونس العاصمة عام 2021.

وأضاف أولاد علي "لقد فوجئنا بهذه الإدانة، وخصوصا أننا طلبنا تأجيل الجلسة للسماح بفحص وثيقة جديدة. ومن الواضح أن هذه المحاكمة سياسية بحتة".

وأوضح المحامي أنه طعن في الحكم نيابة عن موكله.

وكان النائب السابق قد حُكم عليه ابتدائيا في شباط/فبراير بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ.

كما يُلاحق سيف الدين مخلوف الذي لا يزال طليقًا أمام القضاء العسكري في قضية أخرى تعود إلى آذار/مارس 2021 بتهمة التعدي على عناصر شرطة في مطار تونس قرطاج الدولي.

وحكم عليه ابتدائيا في تلك القضية بالسجن 5 أشهر لكنه استأنف الحكم.

تدين منظمات غير حكومية محلية ودولية باستمرار محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في تونس، مشيرة إلى أن تلك المحاكمات تكثفت منذ احتكار الرئيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 تموز/يوليو 2021.

© 2022 AFP