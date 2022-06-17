دورة برلين: جابر الى نصف النهائي لمواجهة غوف

التونسية أنس جابر خلال الدور ربع النهائي من دورة برلين لكرة المضرب على الملاعب العشبية ضد البيلاروسية ألياكساندرا ساسنوفيتش في 17 حزيران/يونيو 2022

برلين (أ ف ب) – عادت التونسية أنس جابر، المصنفة رابعة عالميًا، من تأخر بمجموعة لتبلغ الدور نصف النهائي من دورة برلين لكرة المضرب على الملاعب العشبية، إثر فوزها الجمعة على البيلاروسية ألياكساندرا ساسنوفيتش 6-7 (3/7)، 6-2، 6-2 لتضرب موعدًا مع الاميركية الشابة كوكو غوف.

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وتأمل التونسية، المصنفة أولى في الدورة، في بلوغ النهائي الرابع لها هذا العام وتحقيق لقبها الثاني والاستعداد بأفضل طريقة لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى، بعد خروج مخيب من رولان غاروس.

وحافظت جابر على سجلها المثالي ضد ساسنوفيتش، الثامنة والثلاثين عالميًا، في ثلاث مباريات، علمًا أنه في المواجهتين الاولين خسرت أيضًا المجموعة الاولى قبل أن تفوز بالمباراة.

وخسرت جابر المجموعة الاولى بطريقة غريبة بعد أن أهدرت تقدمًا بنتيجة 5-2 وتفوز منافستها بستة أشواط تواليًا وتلجآن الى شوط كسر التعادل، حسمته البيلاروسية لصالحها. إلا أن التونسية انتفضت في المجموعتين الاخيرتين وحسمت المواجهة بعد ساعة و56 دقيقة.

قالت بعد الفوز "سأدّعي ان نتيجة المباراة هي 6-2 6-2. أتيحت لي الفرص لحسم الامور في الجموعة الاولى ولكن بدأت هي بتسديد ضربات طويلة. كنت غاضبة كثيرًا وحاولت الاستفادة من هذا الغضب لاحقًا".

وستخوض جابر غمار دورة إيستبورن، قبل ويمبلدون، الى جانب سيرينا وليامس في منافسات الزوجي وقالت الخميس إنها تشعر "أنها فوق القمر" بعدما أعلنت المخضرمة الأميركية رغبتها باللعب الى جانبها "أنا فعلا سعيدة الحظ لانها اختارتني. أتحرق للعب إلى جانبها. مع هذه الأسطورة".

وتلتقي جابر في نصف النهائي مع غوف، المصنفة 13 عالميًا ووصيفة رولان غاروس، التي أقصت التشيكية كارولينا بليشكوفا السابعة 7-5، 6-4.

ستكون المرة الرابعة التي تلتقي فيها اللاعبتان والافضلية للاميركية بثلاثة انتصارات مقابل واحد للتونسية.

قالت جابر عن المواجهة "كوكو تلعب جيدًا وترسل جيدًا، لذا سيكون رد الإرسال صعبًا لي وخاصة على العشب. أسمّيها الاخطبوط لأنها في كل مكان، إنها مكافحة قوية ومثالًا للاعبات الشابات".

بعد تتويجها في دورة مدريد وحلولها وصيفة للمصنفة أولى البولندية إيغا شفيونتيك في روما، وكلاهما ضمن دورات الألف، كانت جابر مرشحة للمنافسة بقوة في رولان غاروس قبل أن تخرج بشكل مفاجئ في الدور الاول.

وأحرزت جابر التي خسرت أيضًا هذا العام نهائي دورة تشارلستون، أول لقب في مسيرتها في دورة برمنغهام على الملاعب العشبية العام الماضي، قبل أن تبلغ الدور ربع النهائي في ويمبلدون.

في نصف النهائي الآخر، تلتقي اليونانية ماريا سكاري السادسة عالميًا مع السويسرية بليندا بنتشيتش السابعةعشرة، بعد فوزهما على الروسيتين داريا كاساتكينا (12) 6-صفر، 6-3 وفيرونيكا كوديرميتوفا (24) 3-6، 6-3، 6-3 تواليًا.

بور-ر م

© 2022 AFP