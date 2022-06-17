دورة كوينز: بيريتيني يواصل حملة الدفاع عن لقبه بنجاح

الايطالي ماتيو بيريتيني خلال مباراته ضد الاميركي طومي باول في ربع نهائي دورة كوينز الانكليزية في 17 حزيران/يونيو 2022.

لندن (أ ف ب) – واصل الإيطالي ماتيو بيريتيني المصنف عاشرًا عالميًا حملة الدفاع عن لقبه بطلا دورة كوينز الإنكليزية الدولية على الملاعب العشبية ببلوغه نصف النهائي، إثر تغلبه على الأميركي تومي باول 6-4 و6-2 الجمعة في ساعة و13 دقيقة.

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وضرب بيريتيني عصفورين بحجر واحد حيث تابع طريقه نحو اللقب الثاني تواليًا في الدورة الانكليزية الاعدادية لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، وثأر لخسارته المواجهة الأولى أمام باول في دور الـ32 لدورة أكابولكو المكسيكية هذا العام.

وكان باول أطاح بالسويسري ستانيسلاس فافرينكا من الدور الثاني بالفوز عليه 6-1 و6-4.

ويسعى بيرينيتي الى لقبه الثاني هذا العام بعد الاول في دورة شتوتغارت الالمانية الأحد الماضي على حساب البريطاني أندي موراي، والسابع في مسيرته الاحترافية.

وكان بيريتيني توج بلقب دورة كوينز العام الماضي على حساب البريطاني كاميرون نوري.

ويلتقي بيريتيني في نصف النهائي مع الهولندي بوليتش فان دي زاندشلوب الفائز على الاسباني ألخاندرو دافيدوفيتش فوكينا 6-2 و6-4.

وعلى غرار بيريتيني رد فان دي زاندشلوب التحية لدافيدوفيتش فونيكا الذي كان تغلب عليه في دور الـ64 في بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، العام الماضي.

© 2022 AFP