دورة هاله: مدفيديف يفك عقدة باوتيستا ويواصل مشواره نحو اللقب

هاله (ألمانيا) (أ ف ب) – واصل الروسي دانييل مدفيديف المصنف أول طريقه نحو لقب بطل دورة هاله الالمانية في كرة المضرب ببلوغه دور الأربعة اثر تغلبه على الاسباني روبرتو باوتيستا أغوت السابع 6-2 و6-4 الجمعة في ربع النهائي.

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وفك مدفيديف عقدة باوتيستا آغوت الذي تغلب عليه الروسي في جميع المواجهات الثلاث السابقة بينهما، آخرها العام الماضي في ربع نهائي دورة ميامي الألف نقطة للماسترز 6-4 و6-2.

وضرب الروسي الذي يخوض أول دورة بعد استعادته صدارة التصنيف العالمي من الصربي نوفاك ديوكوفيتش في بداية الأسبوع الحالي، بقوة في بداية المباراة وكسب المجموعة الأولى بسهولة 6-2 في 44 دقيقة.

وواجه مدفيديف، المحروم على غرار مواطنيه الروس وجيرانهم البيلاروس من خوض بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، مقاومة كبيرة من الإسباني في المجموعة الثانية حيث فرض التعادل حتى الشوط السادس 3-3 قبل أن يكسر إرساله في الشوط السابع ويتقدم 4-3.

وحصل باوتيستا على ثلاث كرات لرد التحية لمدفيديف في الشوط الثامن لكن الروسي قلب الطاولة بكسبه أربع نقاط متتالية قبل أن ينهيه في صالحه ويتقدم 5-3 ثم حسم الشوط في صالحه 6-4 في 43 دقيقة.

ويلتقي مدفيديف الساعي الى تعويض خسارته المباراة النهائية لدورة سهرتوخنبوس الهولندية الأسبوع الماضي على يد الهولندي المغمور تيم فان ريتهوفن، في نصف النهائي مع الألماني أوسكار أوته الفائز على الروسي الآخر كارين خاتشانوف 4-6 و7-6 (7-5) و6-4.

ويأمل مدفيديف في احراز لقبه الثاني فقط على الملاعب العشبية بعد الذي توج به العام الماضي في دورة مايوركا الإسبانية، والرابع عشر بالمجمل في مسيرته الاحترافية التي أحرز خلالها لقباً واحداً كبيراً حتى الآن وكان في فلاشينغ ميدوز الأميركية الصيف الماضي على حساب ديوكوفيتش.

© 2022 AFP