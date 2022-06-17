مقتل أربعة مقاتلين من حزب العمال الكردستاني في قصف طائرات "مسيرة تركية" في شمال العراق

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سلجوق بيرقدار صهر الرئيس التركي على متن طائرة ميكويان ميغ-29 التابعة للقوات الجوية الاذربيجانية في باكو في 24 أيار/مايو 2022

السليمانية (العراق) (أ ف ب) – قُتل أربعة "مقاتلين" من حزب العمال الكردستاني التركي المعارض في قصف نفذته الجمعة "طائرات مسيرة تركية" في كردستان العراق، وفقا لحكومة الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال البلاد.

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وقال منشور على صفحة جهاز مكافحة الإرهاب في الأقليم على فيسبوك إن "طائرات بدون طيار للجيش التركي استهدفت عربة لمقاتلي حزب العمال الكردستاني في كلار". وأضاف ان الهجوم أسفر عن "مقتل أربعة أشخاص واصابة أخر".

وكان مصدر طبي في مستشفى كلار، تحدث عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة رابع بجروح بليغة.

في الوقت نفسه، ذكرت وزارة الدفاع التركية في تغريدة الجمعة أنه تم "تحييد ستة من إرهابيي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق"، موضحة أن ذلك يندرج في إطار عملية "قفل المخلب التي تنفذها" في هذه المنطقة.

ولم يشر البيان إلى موقع العملية. لكن ناطقا باسم الوزارة قال لفرانس برس إن "كلار تقع في مكان أبعد جنوبا".

ويأتي الهجوم بعد يومين على قصف تركي مماثل استهدف "مركزا لحزب العمّال الكردستاني كان يجتمع فيه قادة كبار" من الحزب يقع في سنجار بشمال العراق.

ويخوض حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون على أنه منظمة "إرهابية"، تمرّدا ضد الدولة التركية منذ 1984، ويتمركز في مناطق جبلية نائية في العراق.

منتصف نيسان/إبريل، أعلنت تركيا التي تقيم منذ 25 عاما قواعد عسكرية في شمال العراق، تنفيذ عملية جديدة ضد المقاتلين الأكراد.

وتأتي العملية التي أطلق عليها اسم "قفل المخلب" بعد عمليتي "مخلب النمر" و"مخلب النسر" اللتين أطلقهما الجيش التركي في شمال العراق عام 2020.

© 2022 AFP