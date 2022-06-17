نادال يؤكّد انه سيصبح أباً للمرة الأولى

خايمي رينا ا ف ب

نادال في مؤتمر صحافي في مايوركا في 17 حزيران/يونيو 2022

بالما دي مايوركا (إسبانيا) (أ ف ب) – أعلن نجم كرة المضرب الإسباني رافايل نادال الجمعة انه سيصبح أباً للمرة الأولى، مؤكداً معلومات نشرتها الصحف المحلية.

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قال في مؤتمر صحافي في مايوركا "سأصبح أباً، لست معتاداً على الحديث عن حياتي الشخصية، لاني اعتقد اني مكشوف بما فيه الكفاية في حياتي الاحترافية".

وسرت تكهنات حول حمل زوجته ميري بيرييو منذ بطولة رولان غاروس الأخيرة التي أحرز لقبها للمرة الرابعة عشرة القياسية، رافعاً عدد القابه الكبرى إلى 22 ومعززا رقمه القياسي.

وفضّل نادال (36 عاماً) عدم كشف المزيد، مذكراً انه يفضل التكتم على حياته الخاصة.

وعما اذا كان هذا الحدث سيغيّر برنامج مشاركاته، تابع "لا اتوقع اي تغيير في حياتي المهنية".

وعبّر نادال الجمعة عن نيته بالمشاركة في بطولة ويمبلدون على الاراضي العشبية، بحسب تطوّر اصابته بقدمه اليسرى.

© 2022 AFP