هدّاف كأس العالم كلوزه يتولى أول مهمة تدريبية

كريتسوف ستاخي ا ف ب/ارشيف

ميروسلاف كلوزه أفضل هداف في كأس العالم مع 16 هدفًا

فيينا (أ ف ب) – سيتولى المهاجم الدولي الالماني السابق ميروسلاف كلوزه، أفضل هدّاف في تاريخ كأس العالم، أول مهمة تدريبية في مسيرته بعد تعيينه الجمعة مدربًا لألتاخ النمسوي.

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وأعلن النادي في بيان أن كلوزه سيوقع على العقد الاحد على أن يتم تقديمه الاثنين.

قال كلوزه (44 عامًا) في بيان "أتطلع قدمًا لوظيفتي الجديدة هنا. كان لديّ شعور إيجابي منذ بداية المحادثات".

وسبق لكلوزه أن شغل دور مساعد المدرب مع منتخب ألمانيا (2016-2018) وبايرن ميونيخ (2020-2021).

اعتزل اللعب دوليًا في العام 2014 بعد شهر من مساهمته في قيادة ألمانيا الى لقب كأس العالم على حساب الارجنتين في النهائي.

سجل في مونديال البرازيل هدفه الرقم 16 في نهائيات كأس العالم ليكسر الرقم السابق (15) المسجل باسم الظاهرة البرازيلية رونالدو.

كما هو أفضل هدّاف في تاريخ المانشافت مع 71 هدفًا في 137 مباراة.

اعنزل كرة القدم في 2016 بعدما لعب آخر خمسة مواسم من مسيرته مع لاتسيو الايطالي. شغل منصب مساعد مدرب المنتخب الى جانب يواكيم لوف قبل أن يشرف على فريق بايرن لما دون 17 عامًا.

في موسم 2020-2021، عمل الى جانب هانزي فليك مساعدًا للفريق الاول في بايرن الذي لعب معه بين 2007 و2011 وحقق معه لقب الدوري عامي 2008 و2010.

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