بطولة ويمبلدون: أوساكا تنسحب بسبب الإصابة في وتر أخيل

باريس (أ ف ب) – أعلنت اليابانية ناومي أوساكا، المتوجة بأربعة ألقاب كبرى، السبت انسحابها من بطولة ويمبلدون، ثالثة بطولات الغراند سلام التي تنطلق أواخر الشهر الحالي، بسبب إصابة في وتر أخيل.

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وقالت المصنفة أولى عالميا سابقًا عبر حسابها على تويتر "وتر أخيل لم يتعاف جيدًا لذا أراكم المرة المقبلة".

ورغم أنها لم تذكر في التغريدة غيابها عن ويمبلدون بالذات، إلا أن حساب البطولة رد على تغريدتها "نتمنى لك التعافي السريع"، علمًا أنها أشارت عبر حسابها على إنستغرام الى "ها هي أحلامي على العشب تنتهي".

قبل ثلاثة أسابيع، ألمحت أوساكا، المصنفة 43 عالميًا راهنًا، إلى أنها مترددة في المشاركة في ويمبلدون بعد قرار رابطة المحترفات "دبليو تي ايه" تعليق توزيع نقاط التصنيف في البطولة ردًا على قرار المنظّمين غير المرحب به بمنع اللاعبين الروس والبيلاروس من المشاركة بسبب الغزو الروسي.

قالت بعد خروجها من الدور الاول في بطولة رولان غاروس "لدي انطباع بأنني إذا لعبت في ويمبلدون من دون احتساب النقاط، فسيكون ذلك بمثابة مشاركة استعراضية (...) لم أتخذ قراري حتى الآن، لكني أميل أكثر نحو عدم اللعب في ظل الظروف الحالية، لكن هذا يمكن أن يتغير".

عانت اليابانية من مشكلة في وتر أخيل لأول مرة في مباراتها الافتتاحية في دورة مدريد في أيار/مايو، أجبرتها على الانسحاب من دورة روما قبل أن تشارك في رولان غاروس.

وتبقى أفضل نتيجة لأوساكا في ويمبلدون بلوغها الدور الثالث في 2017 و2018، علمًا أنها حققت ألقابها الاربعة الكبرى في أستراليا (2019 و2021) والولايات المتحدة (2018 و2020).

© 2022 AFP