جائزة كندا الكبرى: فيرستابن ينطلق من المركز الاول ولوكلير من قبل الاخير

الهولندي ماكس فيرستابن خلال التجارب الرسمية في جائزة كندا الكبرى، الجولة التاسعة من بطولة العالم للفورمولا واحد، في 18 حزيران/يونيو 2022

مونتريال (أ ف ب) – ينطلق سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم من المركز الاول في سباق جائزة كندا الكبرى، الجولة التاسعة من بطولة العالم للفورمولا واحد، الأحد، فيما يبدأ شارل لوكلير من موناكو من المركز قبل الاخير بسبب عقوبة بعدما قرر فريقه فيراري تغيير وحدة الطاقة كاملة في سيارته متجاوزًا الرقم المسموح به في الموسم.

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وتحت الامطار التي خفّت تدريجًا مع تقدم الجولات، حقق فيرستابن، متصدر بطولة العالم، الزمن الاسرع في التجارب الرسمية على حلبة "جيل فيلنوف" في مونتريال بزمن 1:21:299 دقيقة أمام الاسباني فرناندو ألونسو سائق ألبين الذي خطف المركز الثاني أمام مواطنه كارلوس ساينس سائق فيراري الذي حل ثالثًا.

وحل البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات في المركز الرابع.

ولم يتأهل المكسيكي سيرخيو بيريس سائق ريد بول الثاني وصاحب المركز الثاني في ترتيب السائقين الى الجولة الثالثة الاخيرة من التجارب الرسمية، بعد أن اضطر للخروج من الثانية إثر اصطدامه بالحاجز في الثانية وسينطلق من المركز 13.

لوكلير من الخلف

وبعد أن تخلّص من لوكلير أقله عند الانطلاق، سيتعين على فيرستابن أولاً أن يكون حذرًا من ألونسو، إذ يعتزم بطل العالم عامي 2007 و2008 تعقيد مهمة الهولندي بعد أن أكد "سأهاجم ماكس من المنعطف الأولى".

ويجد فيرتسابن الذي يتقدم بفارق 21 نقطة عن بيريس و34 نقطة عن لوكلير، نفسه أمام فرصة ذهبية للابتعاد في صدارة البطولة. بعد أن حقق المركز الاول في التجارب الرسمية للمرة الـ15 في مسيرته والثانية هذا الموسم، سيتطلع الى فوزه الـ26 في بطولة العالم.

في حين كان السائقون يتنافسون في الجولة الاخيرة على المركز الاول، خرج لوكلير بعدها بعد أن أمّن أنه سينطلق أقله أمام الياباني يوكي تسونودا (ألفاتاوري) المعاقب أيضًا بسبب تغيير في محركه.

وأقيمت فقط ثمانية سباقات من أصل 22 حتى الآن، لكن فيراري وصل إلى الحد الأقصى المسموح به لمكونات المحرك المختلفة لسيارة سائقه لوكلير الذي يحتل المركز الثالث حاليًا في ترتيب السائقين.

يوم الجمعة خلال الجولة الثانية من التجارب الحرة، تم إخطار لوكلير بعقوبة إرجاع عشرة مراكز لسباق الأحد بسبب استبدال وحدة التحكم الإلكترونية في محركه للمرة الرابعة هذا الموسم علمًا أن العدد المسموح به هو ثلاثة.

لكن السبت، في بداية الجولة الثالثة من التجارب الحرة، قرر فيراري تغيير قطع جديدة، بما فيها محرك احتراق داخلي رابع وشاحن توربيني رابع، ما أدى الى عقوبات إضافية.

مع محرك جديد بالكامل، سيبدأ لوكلير الذي انطلق من المركز الاول في آخر أربعة سباقات من دون أن يحقق الفوز، من الخط الخلفي على أمل التقدم قدر الإمكان.

كما يملك ساينس محرك احتراق داخلي جديد هو الثالث له هذا الموسم.

مع هذه التغييرات الجديدة، يعتزم فريق الحصان الجامح الانطلاق من جديد بعد أن واجه العديد من مشاكل في الفترة الاخيرة.

في جائزة باكو الاسبوع الماضي، عانى فيراري من خيبة أمل أخرى مع خروج سائقيه بسبب مشاكل ميكانيكية. قبلها في إسبانيا، انسحب لوكلير للسبب ذاته. وفي موناكو، اعتمد الفريق استراتيجية سيئة ساهمت في خسارة سائق الإمارة.

وفرض فيرستابن ايقاعه في جولتي تجارب الجمعة، ليبدو الاوفر حظا لإحراز السباق السادس له هذا الموسم من اصل تسع مشاركات، وتوسيع صدارته حيث يملك 150 نقطة مقابل 129 لبيريس و116 للوكلير الذي حقق أفضل زمن في التجارب الرسمية في آخر أربعة سباقات قبل ان يعاني مشكلاته الميكانيكية.

في ما يأتي توقيت الجولة الثالثة من التجارب الرسمية:

1. ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:21.299 دقيقة

2. فرناندو ألونسو (إسبانيا/ألبين) 1:21.944 د

3. كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:22.096 د

4. لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:22.891 د

5. كيفن ماغنوسن (الدنمارك/هاس) 1:22.960 د

6. ميك شوماخر (ألمانيا/هاس) 1:23.356 د

7. استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:23.529 د

8. جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:23.557 د

9. دانيال ريكياردو (استراليا/ماكلارين) 1:23.749 د

10. دجو غوانيو (الصين/ألفا روميو) 1:24.030 د

ستر-اولي/ر م/م م

© 2022 AFP