جريحان في الهجوم على معبد للسيخ في كابول

احتفال ديني في معبد للسيخ في كابول في 31 كانون الأول/ديسمبر 2021 مهد راسفان ا ف ب

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كابول (أ ف ب) – هاجمت مجموعة من المسلحين بقنابل يدوية معبداً للسيخ في العاصمة الأفغانية كابول صباح السبت، ما أدى إلى إصابة شخصين على الأقل بجروح، وفق ما أكد شهود ووزارة الداخلية.