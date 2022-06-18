دورة كوينز: بيريتيني الى النهائي للعام الثاني تواليًا

الايطالي ماتيو بيريتيني يحتفل بتأهله الى المباراة النهائية لدورة كوينز الانكليزية في كرة المضرب في 18 حزيران/يونيو 2022.

لندن (أ ف ب) – تابع الإيطالي ماتيو بيريتيني المصنف عاشرًا عالميًا حملة الدفاع عن لقبه بطلا لدورة كوينز الإنكليزية الدولية على الملاعب العشبية، ببلوغه المباراة النهائية عندما تغلب على الهولندي بوتيتش فان دي زاندشلوب 6-4 و6-3 السبت في نصف النهائي.

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واحتاج بيريتيني الى ساعة و30 دقيقة لإنهاء مغامرة فان دي زاندشلوب والفوز عليه للمرة الثانية في مواجهتين جمعتا بينهما حتى الان بعد الاولى العالم الماضي في دور الـ64 في بطولة ويمبلدون، ثانية البطولات الأربع الكبرى التي تنطلق نسختها هذا العام في 27 حزيران/يونيو الحالي.

وتأخر انطلاق المباراة لمدة ساعة بسبب الأمطار التي أعقبت الحرارة الشديدة في الأيام القليلة الماضية، ثم توقفت للسبب ذاته في المجموعة الثانية عندما كان بيريتيني متقدمًا 3-2 ويملك فرصة لكسر إرسال الهولندي.

ويلتقي بيريتيني في النهائي مع الفائز في مباراة نصف النهائية الثانية بين الكرواتي مارين تشيليتش السابع عشر وبطل دورة كوينز في عامي 2012 و2018 وبطولة ويمبلدون عام 2017، والصربي فيليب كرايينوفيتش الثامن والأربعين.

وكان بيريتيني توج بلقب دورة كوينز العام الماضي على حساب البريطاني كاميرون نوري.

ويسعى بيرينيتي الى لقبه الثاني هذا العام بعد الاول في دورة شتوتغارت الالمانية الأحد الماضي على حساب البريطاني أندي موراي، والسابع في مسيرته الاحترافية.

© 2022 AFP