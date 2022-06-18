سان جرمان يضم النجمة الهولندية مارتنز

فرانك فيف ا ف ب

باريس (أ ف ب) – ضمّ فريق السيدات في باريس سان جرمان الفرنسي نجمة كرة القدم الهولندية ليكي مارتنز بصفقة حرة قادمة من برشلونة الإسباني.

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واحرزت اللاعبة البالغة 29 عاماً دوري بطلات أوروبا مع برشلونة عام 2021، قبل ان تخسر نهائي هذه السنة أمام ليون الفرنسي 1-3.

ومع منتخب بلادها، أحرزت مارتنز كأس أوروبا 2017 عندما تم اختيارها افضل لاعبة وخاضت نهائي مونديال 2019 أمام الولايات المتحدة.

كما حلت اللاعبة التي حملت الوان برشلونة بين 2017 و2022 خامسة في ترتيب الكرة الذهبية لافضل لاعبة العام الماضي.

كتبت اللاعبة على انستغرام "بعد خمس سنوات رائعة مع هذا النادي في هذه المدينة الجميلة، قررت الافتراق عن النادي وبدء مغامرة جديدة. جئت الى برشلونة في وقت بدأ النادي مشروعاً طموحاً ليصبح رائداً عالمياً في كرة السيدات".

تابعت اللاعبة التي سجلت 73 هدفاً في 156 مباراة لبرشلونة واحرزت معه تسعة القاب في الدوري المحلي "عملنا بجهد واعتقد اننا حققنا الاهداف المرسومة قبل خمس سنوات. الفوز بدوري بطلات أوروبا كان نقطة مضيئة بالاضافة الى الفوز بجائزة الافضل فيفا تحت ألوان برشلونة".

وعن مغامرتها المقبلة مع الفريق المملوك قطرياً، قالت مارتنز "لطالما تابعت واحببت هذا النادي. هو فريق أدى جيداً في السنوات الاخيرة، وهذا ظاهر من نتائجه المحلية والقارية. يمكن لباريس سان جرمان تحقيق امور رائعة. لدي خبرة كبيرة آمل أن افيد بها النادي. انا لاعبة هجومية تحب الابداع".

وضم سان جرمان اللاعبة الهولندية في وقت يواجه خطر رحيل نجمة هجومه المحلية ماري-انتوانيت كاتوتو التي ينتهي عقدها في أواخر حزيران/يونيو الجاري.

قالت كاتوتو في مقابلة مع وكالة فرانس برس "لدي استحقاقات واريد تسوية الأمور بسرعة. آمل في التركيز عل الفترة ما بعد كاس أوروبا ومستقبلي القريب. سيتم تسوية ذلك بسرعة كبيرة، لكن في الوقت الحالي نحن على خلاف تام".

كما خسر سان جرمان لاعبة وسطه الألمانية سارا دابريتس التي انضمت الى ليون أخيرا.

ايبا/جأش

© 2022 AFP