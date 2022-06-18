ضربات اسرائيلية على مواقع في غزة بعد إطلاق صاروخ (الجيش)

أياد البابا ا ف ب

دخان يتصاعد بعد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة في 18 حزيران/يونيو 2022

القدس (أ ف ب) – شن الجيش الإسرائيلي ضربات على مواقع في قطاع غزة السبت بعد إطلاق صاروخ من القطاع الفلسطيني الخاضع لسيطرة حركة حماس، على الدولة العبرية، بحسب بيان للجيش الإسرائيلي.

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وقال البيان "أطلقت حركة حماس الإسلامية صاروخاً من قطاع غزة باتجاه المواطنين الإسرائيليين في جنوب إسرائيل" قبيل فجر السبت، موضحا أن "الدرع المضادة للصواريخ اعترضته".

وردا على ذلك، شنّ الجيش عدداً من الضربات على مواقع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في القطاع المحاصر منذ أكثر من 15 عاما.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيانه إن "طائرات استهدفت موقعا لتصنيع الأسلحة تابعا لحماس وثلاثة مواقع عسكرية لحماس".

واعتبر الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم من جهته أن "قصف جيش الاحتلال على قطاع غزة هو امتداد للعدوان الذي يستهدف كل الأرض الفلسطينية في القدس والداخل المحتل والضفة، والتي كان آخرها اغتيال ثلاثة مقاومين من مدينة جنين".

وقتل ثلاثة مسلحين فلسطينيين بينهم قيادي في حماس الجمعة في تبادل إطلاق نار مع القوات الإسرائيلية التي كانت تقوم بعملية في منطقة جنين بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ أكثر من خمسين عاما.

لوقالت حماس يومها إن أحد القتلى الثلاثة كان قائدا محليا للحركة، مؤكدة أن موته "لن يمر دون عقاب".

وأوضح قاسم السبت أن "الاحتلال يحاول بائسا وفاشلا عبر هذا العدوان أن يوقف تصاعد الفعل الثوري على امتداد فلسطين"، مؤكدا أن "المقاومة ستشكل على الدوام الدرع الحامي لشعبنا الفلسطيني في كل مكان".

وقبيل فجر السبت، أطلقت صفارات الإنذار في مدينة عسقلان وبلدات أخرى في جنوب إسرائيل على الحدود مع قطاع غزة، للإنذار بحدوث هجوم صاروخي، قبل حصول الضربات الإسرائيلية.

وتعود آخر الهجمات الصاروخية والضربات الإسرائيلية على غزة إلى نيسان/أبريل الماضي.

© 2022 AFP