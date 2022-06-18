قطب الدفاع المغربي أكرد يودع رين الفرنسي بانتظار انتقاله إلى البريمرليغ

داميان ماير ا ف ب/ا ف ب

رين (فرنسا) (أ ف ب) – وجّه قطب دفاع نادي رين ومنتخب المغرب لكرة القدم نايف أكرد رسالة وداع إلى ناديه وأنصاره، وسط تقارير عن اقتراب انتقاله إلى اللعب في الدوري الإنكليزي لكرة القدم عقب اهتمام وست هام يونايتد بخدماته.

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وقال أكرد (26 عاماً) على حسابه في "تويتر": "بالكثير من التأثر أعلن أنني خضت مباراتي الأخيرة باللونين الأحمر والأسود رين في ليل" في 21 أيار/مايو الماضي".

وأضاف الدولي المغربي الذي ربطته وسائل الإعلام الإنكليزية والفرنسية بالانتقال الى صفوف وست هام يونايتد في صفقة قدرتها بين 23 و35 مليون يورو: "إنه قرار صعب لأنني قضيت لحظات استثنائية هنا منذ انتقالي الى صفوف الفريق في (آب) أغسطس 2020" قادماً من ديجون.

وتابع "بين اكتشافنا معا مسابقة دوري ابطال أوروبا، التأهل إلى مسابقة كونفرنس ليغ الموسم الماضي، والتأهل الصعب إلى مسابقة الدوري الأوروبي هذا الموسم، الأجواء الصاخبة في ملعب روازون بارك ضد باريس سان جرمان، ليون، ليستر سيتي (الانكليزي) او مرسيليا، أشكر مختلف مكونات النادي الواحد تلو الآخر".

وأردف قائلا "زملائي مع من خضت 80 معركة في الموسمين الاخيرين والذين هم عائلتي الثانية وسيبقون كذلك"، قبل أن يختم رسالته "بذلت كل ما في وسعي من اليوم الأول حتى الأخير كما في التدريبات، داخل وخارج الملعب وسأكون أول مشجع لكم".

وخاض أكرد 31 مباراة في الدوري مع رين هذا الموسم وسجل هدفين.

ويعتبر أكرد المولود في مدينة القنيطرة (40 كلم شمال العاصمة الرباط) خريج أكاديمية محمد السادس التي تهتم بالمواهب الواعدة، بعدما اكتشفه مديرها وقتها ناصر لارغيت مدير مركز التكوين لنادي مرسيليا سابقا والمدير الفني للمنتخب السعودي حاليا.

بدأ مسيرته الاحترافية مع فريق الفتح الرباطي بإشراف المدرب الحالي لنادي الوداد البيضاوي وليد الركراكي وبلغ معه المباراة النهائية لمسابقة الكأس المحلية عام 2015 وتوج بلقب الدوري عام 2016.

بعد أربعة مواسم توجها بلقب كأس الأمم الإفريقية للاعبين المحليين مع منتخب بلاده عام 2018، انتقل الى صفوف ديجون الفرنسي ولعب معه لمدة موسمين قبل أن يحط الرحال في رين صيف 2020.

© 2022 AFP