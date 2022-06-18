مونديال السباحة 2022: ليديكي تستعيد لقب 400 م حرة

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الاميركية كايتي ليديكي بعد فوزها بسباق 400 م حرة في بطولة العالم 2022 للسباحة في بودابست في 18 حزيران/يونيو 2022

بودابست (أ ف ب) – استعادت السباحة الاميركية كايتي ليديكي لقبها العالمي في سباق 400 م حرة بعد إحرازها السبت المركز الاول في مونديال 2022 المقام في العاصمة المجرية بوادبست.

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وهذه الذهبية رقم 16 للاسطورة الاميركية في بطولات العالم، بعد أن حققت زمن 3:58.15 دقائق أمام الكندية سامر ماكينتوش ابنة الـ15 عامًا (3:59.39 د) ومواطتنها ليا سميث (4:08.08 د).

وكانت ليديكي (25 عامًا)، المتوجة بذهبيتين في أولمبياد طوكيو الصيف الماضي، خسرت اللقب العالمي عام 2019 في مدينة غوانغجو الكورية الجنوبية عندما حلّت ثانية خلف الاسترالية أريارن تيتموس بعد أن حققته في مونديالات 2013 و2015 و2017.

وكانت تيتموس جرّدتها أيضًا من اللقب الاولمبي في هذه المسافة في طوكيو ومن ثم الرقم القياسي العالمي في أيار/مايو الفائت، علمًا أن الاسترالية لا تشارك في بودابست.

واختارت تيتموس عدم المشاركة في بطولة العالم للتركيز على ألعاب الكومنولث المقررة في برمنغهام من 29 تموز/يوليو الى 3 آب/أغسطس المقبلين.

وقالت ليديكي بعد الفوز "إنه شعور رائع. إنه أسرع زمن لي في بطولة العالم. أنا سعيدة حقًا بذلك ومتحمسة بالنسبة لبقية الاسبوع".

وتسعى ليديكي المتخصصة في المسافات الطويلة لتحقيق الثلاثية في بودابست، إذ تنافس أيضًا في سباقي 800 م و1500 م.

وفي المسافة ذاتها لدى الرجال، كان الفوز من نصيب الاسترالي إليياه وينينغتون بزمن 3:41.22 دقائق محققًا أفضل توقيت في هذه المسافة في بطولة العالم منذ عقد من الزمن.

وحل وينينغتون أمام الالماني لوكاس مارتنز (3:42.85 د) والبرازيلي غيليرمي كوستا (3:43.31 د).

وقال بعد الفوز إنه كان مركزًا على الاستمتاع بالتجربة "لم أكن مركزًا على النتائج".

وتابع ابن الـ22 عامًا "ربما رأيتموني عندما خرجت وأنا أنظر حولي وأستمتع فقط بالتجربة، إنها أول بطولة عالم لي، وثاني نهائي دولي فردي لي بعيدًا عن الألعاب الأولمبية، لذلك أردت هذه المرة فقط الاستمتاع بالتجربة ومن الواضح أن الاستمتاع يخرج الأفضل من داخلي".

© 2022 AFP