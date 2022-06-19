جائزة ألمانيا الكبرى: كوارتارارو يتوج للمرة الثانية توالياً ويعزز صدارته

روني هارتمان ا ف ب

أحرز الدراج الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) حامل اللقب ومتصدر الترتيب العام فوزه الثاني توالياً في بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بفوزه بلقب جائزة ألمانيا الكبرى على حلبة ساكسينرينغ في 19 حزيران/يونيو 2022

ساكسينرينغ (ألمانيا) (أ ف ب) – أحرز الدراج الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) حامل اللقب ومتصدر الترتيب العام فوزه الثاني توالياً في بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي، بفوزه الأحد بسباق جائزة ألمانيا الكبرى، الجولة العاشرة من أصل 20.

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وهو الفوز الثالث لكوارتارارو هذا الموسم بعد انتصاريه في جائزة كاتالونيا الكبرى قبل أسبوعين وفي الجولة الخامسة في البرتغال، ليعزر صدارته للترتيب العام بفارق 34 نقطة عن الإسباني أليكس إسبارغارو (أبريليا) الذي حلّ رابعاً (172 مقابل 138).

قال الدراج الفرنسي الذي راهن بخلاف باقي منافسيه على تزويد دراجته باطار خلفي متوسط بدلاً من القاسي "تعرضت لوعكة صحيّة طوال الاسبوع وخلال السباق عانيت من سعال خفيف (...) ولكني سعيد للغاية".

وأنهى كوارتارارو الذي انطلق من المركز الثاني وتقدم على الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي) صاحب الصدارة عند المنعطف الأول لحلبة ساكسينرينغ وتحت اشعة الشمس الحارقة السباق بوقت قدره 41:12.816 دقيقة، متقدماً بفارق 4:939 ثوانٍ على موطنه جوهان زاركو (دوكاتي-براماك).

وأكمل الأسترالي جاك ميلر (دوكاتي) الذي تأخر بفارق 8:372 ثوانٍ المراكز الثلاثة الاولى بصعوده إلى العتبة الأخيرة لمنصة التتويج.

وتعرض بانيايا الذي هيمن أيضاً على التجارب الحرة لسقطة قبل 27 لفة من النهاية اثر انزلاق الاطار الخلفي لدراجته، لتتحطم آماله بالفوز باللقب العالمي اذ فشل في الوصول إلى خط النهاية للسباق الثالث في الاربعة الأخيرة.

من ناحيته، قال زاركو الذي ما زال يبحث عن فوزه الأوّل في الفئة الملكة "عندما سقط بيكو (بانيايا) حاولت البقاء على مقربة من فابيو. كنت أرغب في اللحاق به لأنني كنت أعرف أنه زوّد دراجته باطار متوسط (خلفي)".

وتابع "ربما كان من الممكن أن أحصل على فرصة في النهاية، لكن ذلك لم يحصل".

وسبق للثنائي الفرنسي أن حلّ في المركزين الأوّل والثاني في سباق البرتغال في نيسان/أبريل وفي الدوحة في الموسم الماضي.

وتقدم زاركو للمركز الثالث في الترتيب العام برصيد 111 نقطة، على حساب الإيطالي إينيا باستيانيني (دوكاتي-غريزيني) المتراجع للرابع (100) بعد وصوله عاشراً في ألمانيا.

- ترتيب الخمسة الأوائل في جائزة ألمانيا الكبرى:

1- الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) 41:12.816 دقيقة

2-الفرنسي جوهان زاركو (دوكاتي-براماك) بفارق 4.939 ثوانٍ

3- الاسترالي جاك ميلر (دوكاتي) بفارق 8.372 ث.

4- الإسباني أليكس إسبارغارو (أبريليا) بفارق 9.113 ث.

5- الإيطالي لوكا ماريني (دوكاتي) بفارق 11.679 ث.

- ترتيب الخمسة الاوائل في بطولة العالم:

1- الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) 172 نقطة

2- الإسباني أليكس إسبارغارو (أبريليا) 138

3-الفرنسي جوهان زاركو (دوكاتي-براماك) 111

4- الإيطالي إينيا باستيانيني (دوكاتي-غريزيني) 100

5- الجنوب إفريقي براد بندر (كا تي أم) 82

© 2022 AFP