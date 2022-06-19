جائزة كندا الكبرى: فيرستابن يخرج منتصراً من معركته مع ساينس ويحرز فوزه السادس للموسم

مونتريال (أ ف ب) – حسم سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن معركته الحامية مع سائق فيراري الإسباني كارلوس ساينس، محرزاً فوزه السادس لهذا الموسم بعدما أنهى جائزة كندا الكبرى، الجولة التاسعة من بطولة العالم للفورمولا واحد، في الصدارة ما جعله يبتعد أكثر في الترتيب العام.

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وأنهى بطل العالم للموسم الماضي السباق الكندي العائد إلى الروزنامة بعد غياب لعامين على التوالي بسبب فيروس كورونا، من حيث بدأه في المركز الأول أمام ساينس وبطل العالم سبع مرات سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، فيما جاء سائق فيراري الآخر شارل لوكلير من موناكو خامساً بعدما انطلق من المركز التاسع عشر قبل الأخير بسبب عقوبة فرضت عليه نتيجة تغيير مكونات وحدة الطاقة في سيارته.

واستفاد فيرستابن بانتصاره الأول على حلبة "جيل فيلنوف" والسادس والعشرين في مسيرته، من انسحاب زميله المكسيكي سيرخيو بيريس بسبب عطل في علبة السرعات، من أجل الابتعاد في الترتيب العام بعدما رفع رصيده الى 175 نقطة في الصدارة أمام زميله (129) ولوكلير (126) وسائق مرسيدس البريطاني جورج راسل الذي حل الأحد رابعاً (111)، وساينس الذي كان قاب قوسين أو أدنى من فوزه الأول على الإطلاق (102 بعد نيله نقطة أسرع لفة أيضاً).

© 2022 AFP