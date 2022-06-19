دورة برمنغهام: حداد مايا تظفر باللقب بعد انسحاب جانغ

بول إليس ا ف ب/ا ف ب

برمنغهام (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – ظفرت البرازيلية بياتريس حداد مايا بلقبها الثاني في غضون سبعة أيام، بعد انسحاب الصينية جانغ شواي من نهائي دورة برمنغهام على الملاعب العشبية الأحد.

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وكانت حداد مايا المصنفة 32 عالمياً متقدّمة 5-4 في المجموعة الأولى عندما أشارت منافستها الصينية إلى أنها لم تعد قادرة على استكمال اللعب.

وكانت اللاعبتان عبرتا مباراتي نصف نهائي صعبتين في وقت سابق الأحد، بعدما تأجلتا السبت بسبب الأمطار الغزيرة في نادي إدغباستون بريوري في برمنغهام بوسط إنكلترا.

وتأهلت حداد مايا إلى النهائي على حساب الرومانية المصنفة أولى عالمياً سابقاً سيمونا هليب (6-3، 2-6 و6-4)، فيما فازت جانغ على الرومانية الأخرى سورانا كريستيا (4-6، 6-1 و7-5).

وفازت حداد مايا حتى الآن بآخر 10 مباريات على الملاعب العشبية، بعدما رفعت الكأس في دورة نوتنغهام المفتوحة في 12 حزيران/يونيو الحالي.

ولم يسبق للاعبة البالغة من العمر 26 عاماً أن تجاوزت الدور الثالث في بطولة ويمبلدون، لكن أداءها في الآونة الأخيرة سيجعلها تأمل في تحسين مستواها في ثالثة البطولات الأربع الكبرى والتي تنطلق في 27 من الشهر الحالي.

© 2022 AFP