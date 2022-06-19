دورة هاله: هوركاش يتفوق بسهولة على مدفيديف ويتوج باللقب

كارمن ياسبرسن ا ف ب

البولندي هوبرت هوركاش يحتفل بعد فوزه على الروسي دانييل مدفيديف في نهائي دورة هاله الالمانية لكرة المضرب. هاله، غرب المانيا، في 19 حزيران/يونيو 2022

هاله (ألمانيا) (أ ف ب) – تواصلت عقدة الروسي دانييل مدفيديف، المصنف أول عالمياً، مع الملاعب العشبية بخسارته نهائي دورة هاله الألمانية لكرة المضرب (500 نقطة) من دون مقاومة تذكر أمام البولندي هوبرت هوركاش الثاني عشر عالمياً 1-6 و4-6 الأحد.

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وسقط الروسي البالغ 26 عاماً عند العتبة الأخيرة للأسبوع الثاني توالياً، بعدما خسر نهائي دورة سهرتوخنبوس الهولندية على الملاعب العشبية أيضاً أمام صاحب الأرض المغمور تيم فان ريتهوفن المصنف 105 عالمياً.

واحتاج هوركاش إلى ساعة وثلاث دقائق فقط كي يحقق فوزه الثاني هذا العام على مدفيديف الذي سبق أن سقط أمام البولندي في ربع نهائي دورة ميامي الألف نقطة للماسترز، والثالث بالمجمل من أصل خمس مواجهات جمعته بالروسي حتى الآن، محققاً لقبه الأول في 2022 والخامس في مسيرته من أصل خمس مباريات نهائية.

وفي المقابل، بقي رصيد مدفيديف، المحروم على غرار مواطنيه الروس وجيرانهم البيلاروس من خوض بطولة ويمبلدون بسبب غزو أوكرانيا، عند لقب يتيم على الملاعب العشبية أحرزه العام الماضي في دورة مايوركا الإسبانية، و14 بالمجمل في مسيرته الاحترافية التي أحرز خلالها لقباً واحداً كبيراً حتى الآن وكان في فلاشينغ ميدوز الأميركية الصيف الماضي على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

ولا يزال مدفيديف يبحث عن لقب أول هذا الموسم بعد خسارته أيضاً نهائي بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام أمام الإسباني رافايل نادال عندما فرّط بتقدم مجموعتين دون رد.

© 2022 AFP