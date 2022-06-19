شركة إيني الإيطالية تفوز بحصة في مشروع تطوير حقل غاز ضخم في قطر

كريم جعفر ا ف ب

وزير الطاقة القطري ونائب رئيس مجلس إدارة شركة قطر للغاز سعد شريدة الكعبي (يمين) وكلاوديو ديكالتزي رئيس مجلس إدارة شركة النفط الإيطالية إيني خلال مراسم توقيع عقد في مقر المجموعة القطرية في الدوحة في 19 حزيران/يونيو 2022

الدوحة (أ ف ب) – أعلنت قطر الأحد اختيار شركة إيني الإيطالية كشريك أجنبي للمساهمة في تطوير أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، بعد أيام من خفض روسيا الإمدادات لإيطاليا.

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وأعلن سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "قطر للطاقة" أنّ الشركة الإيطالية ستشارك بنسبة 25 بالمئة في مشروع مشترك يملك 12,5 بالمئة من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي البالغ كلفته 28 مليار دولار.

وتنضم إيني بذلك لشركة "توتال إنرجيز" الفرنسية التي حصلت الاسبوع الماضي على حصة نسبتها 6,25 بالمئة من المشروع الضخم.

وسيتم الإعلان لاحقا عن مزيد من الشركاء في المشروع.

وقال الوزير الكعبي في مؤتمر صحافي في الدوحة "يسعدني اليوم ... الإعلان عن عن اختيار شركة إيني شريكا لقطر للطاقة في هذا المشروع الاستراتيجي".

ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في مشروع الغاز الطبيعي المسال هذا في 2026.

وسيساعد المشروع قطر على زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 60 بالمئة بحلول العام 2027، على ما أفاد الرئيس التنفيذي لـ"توتال إنرجيز" باتريك بويان الاسبوع الماضي.

وتسبّب الغزو الروسي لأوكرانيا في مضاعفة الجهود حول العالم لتطوير مصادر جديدة للطاقة في وقت تحاول الدول الغربية تقليل اعتمادها على روسيا.

والجمعة، قالت "إيني" إن مجموعة "غازبروم" الروسية العملاقة ستسلم فقط 50 % من الكميات المطلوبة، بعد ثلاثة أيام من خفض إمدادات الغاز الروسية لإيطاليا.

والخميس، اتهم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي عملاق الطاقة الروسي بترويج "أكاذيب" حول خفض الإمدادات لبلاده.

© 2022 AFP