مونديال السباحة 2022: مارتيننغي بطلاً لـ100 م صدراً

فيرينك إيسا ا ف ب/ا ف ب

الإيطالي نيكولو مارتيننغي يحتفل بإحرازه ذهبية 100 م صدر في مونديال السباحة في المجر في 19 حزيران/يونيو 2022

بودابست (أ ف ب) – بات السباح الإيطالي نيكولو مارتيننغي بطلاً للعالم في 100 م صدراً للرجال الأحد في بودابست، خلال اليوم الثاني من بطولة العالم للسباحة، في ظل غياب المسيطر المطلق على المسافة بطل العالم والبطل الأولمبي الإنكليزي آدم بيتي لإصابة في القدم.

إعلان اقرأ المزيد

وظلّ مارتيننغي بعيداً عن الرقم القياسي العالمي لبيتي، وسجّل وقتاً قدره 58.26 ثانية، ما جعله يتقدم على الهولندي أرنو كامينجا (58.62) والأميركي نيك فينك (58.65).

وهذه الميدالية هي الأولى لإيطاليا في هذا المونديال في بودابست.

في المقابل، واصلت الأميركية توري هاسكي تألقها منذ التصفيات، محققة ذهبية سباق 100 م فراشة للسيدات.

وسجّلت هاسكي أفضل رقم شخصي لها بتوقيت 55.64 ثانية، لتهزم الفرنسية ماري واتيل بفارق نصف ثانية، فيما أكملت تشانغ يوفي من الصين الصدارة عقد منصة التتويج.

وعادة ما يتمّ تنظيم بطولات العالم التي تشمل منافسات في مسبح أولمبي والمياه المفتوحة والغطس والسباحة الفنية وكرة الماء، كل عامين، في السنوات الفردية. لكن فيروس "كوفيد-19" زعزع هذا الإيقاع.

في البداية، تم تأجيل بطولة العالم 2021 التي كانت مقررة في مدينة فوكووكا اليابانية إلى ربيع عام 2022. ثم في بداية العام الحالي، أعلن الاتحاد الدولي عن تأجيل جديد، إلى صيف عام 2023، بسبب السياق الصحي.

أدى ذلك الى تأجيل بطولة العالم 2023 المقرر عقدها في الدوحة إلى كانون الثاني/يناير 2024، أي قبل ستة أشهر من أولمبياد باريس.

وبعد أسبوع من إضفاء الطابع الرسمي على التغييرات التي شهدتها الروزنامة العالمية، قرّر الاتحاد الدولي إضافة نسخة جديدة من بطولة العالم على برنامج عام 2022 على أن تقام في بودابست والتي انطلقت السبت، علماً أن العاصمة المجرية استضافت نسخة عام 2017.

© 2022 AFP