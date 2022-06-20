الائتلاف الحاكم في إسرائيل يريد حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات

مناحيم كاهانا ا ف ب

القدس (أ ف ب) – سيقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لبيد من الائتلاف الحاكم في إسرائيل، مشروع قانون لحل البرلمان ما يستدعي بعد ذلك الدعوة إلى انتخابات مبكرة.

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وقال المسؤولان في بيان "بعدما استنفدنا كل المحاولات لتحقيق الاستقرار على مستوى الائتلاف قرر رئيس الوزراء نفتالي بينيت ...) ويائير لبيد طرح قانون (لحل البرلمان) في الكنيست الأسبوع المقبل".

وفي 13 حزيران/يونيو 2021، طوت إسرائيل صفحة حكم استمر 12 عاما من دون توقف للزعيم اليميني بنيامين نتانياهو، بعد أزمة سياسية قادت الى أربع انتخابات في أقل من سنتين.

وأبرم بينيت ولبيد اتفاقا لتشكيل حكومة جمعتهما مع أحزاب أخرى يسارية ويمينية ووسطية الى جانب الكتلة العربية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل. وينص الاتفاق على أن تناوب الرجلين على رئاسة الحكومة في منتصف ولايتهما ومدتها أربع سنوات واستبدال بينيت بلبيد إذا حلّ البرلمان.

وإذا جرى إقرار مشروع القانون الذي يهدف إلى حل البرلمان من قبل النواب، سيصبح يائير لبيد رئيس وزراء إسرائيل الجديد حتى تشكيل حكومة جديدة.

© 2022 AFP