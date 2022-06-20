بطولة قطر: خوانما يعد السد بالسير على نهج تشافي

صورة موزعة من نادي السد القطري خلال تقديم مدربه الجديد الإسباني خوان مانويل "خوانما" لِيّو في الدوحة، قطر في 20 حزيران/يونيو 2022

الدوحة (أ ف ب) – وعد الإسباني خوان مانويل "خوانما" لِيّو جماهير نادي السد القطري بالسير على خطى مواطنه تشافي هرنانديس، خلال تقديمه الاثنين مدربًا جديدًا للفريق.

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وكان السد أعلن الجمعة عن تعيين خوانما، مساعد بيب غوارديولا بطل مانشستر سيتي الانكليزي، مدربًا للفريق الأول اعتبارًا من الموسم المقبل، خلفًا لمواطنه خافيير غراسيا.

وقدم النادي مدربه الجديد الاثنين خلال مؤتمر صحافي في مقره في الدوحة بحضور تركي العلي المدير التنفيذي للنادي، حيث وقع على عقد لمدة موسمين.

وقال خوانما (56 عامًا) "سأكمل ما بدأه المدربون الإسبان هنا خصوصاً تشافي هرنانديس وخافيير غراسيا، لقد كانا لاعبين فذين كما أنهما مدربين كبيرين".

وأضاف المدرب الأسبق لريال سوسييداد وألميريا "سأنقل خبراتي التي اكتسبتها في اللعبة على مدى السنوات الطويلة الى اللاعبين في النادي، هدفي يبقى دائماً تحقيق الانتصارت...فلسفتي في كرة القدم تقوم على أساس البقاء على مقربة من مرمى المنافس، وهذا الأمر يزيد من فرص تحقيق الفوز".

وكانت إدارة السد قد فضلت عدم الإبقاء على غراسيا في أعقاب إخفاق الفريق في التأهل الى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا، بعد الخروج من الدور الاول في نيسان/أبريل الماضي.

وعن معضلة بدء الموسم الجديد بغياب عدد كبير من اللاعبين الدوليين بقرار من إدارة المنتخبات القطرية تحضيراً لمونديال قطر 2022، قال "المسألة ستشكل عائقاً وبالتالي تعتبر تحدياً كبيراً، لكنها في الوقت نفسه فرصة لمنح اللاعبين الآخرين فرصة المشاركة واكتساب الخبرة لتوسيع القاعدة التي سنعتمد عليها طوال الموسم".

وحول الفكرة التي كوّنها عن الكرة القطرية "تواصلت مع العديد من اللاعبين والمدربين الذين سبق وأن تواجدوا هنا، تحدثت مع راوول غونزاليس ونقل لي التجربة التي خاضها في الكرة القطرية وفي السد على وجه الخصوص".

ويعتبر خوانما أحد فلاسفة الكرة الهجومية الشاملة، ويتشارك في فكره مع تلميذه غوارديولا، حيث أشرف على تدريب هذا الأخير لمدة 6 أشهر عام 2006 في فريق دورادوس سيناولا المكسيكي، لكنه عمل منذ 2020 مساعدًا له في مانشستر سيتي وحقق معه لقب الدوري الممتاز عامي 2021 و2022 وحل وصيفاً في دوري أبطال أوروبا 2021.

بدوره قال تركي العلي "نتمسك دائماً بالمدرسة الإسبانية لانها تتناسب مع قدرات وإمكانيات لاعبينا، فالمنتخب الإسباني وعديد الأندية هناك ومنها برشلونة، تعتمد على الجماعية والمهارات الفردية أكثر من اعتمادها على القوة البدنية".

ودرّب خوانما العديد من الاندية الاسبانية أبرزها ريال سوسييداد (2008-2009) وألميريا (2009-2010)، كما عمل مساعدًا للمدرب في منتخب تشيلي (2015-2016) ونادي إشبيلية (2016-2017)، قبل أن ينتقل في العام 2020 الى إنكلترا للعمل مساعدًا لغوادريولا.

© 2022 AFP