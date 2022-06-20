بيريتيني يشعر بقدرته على الفوز ببطولة ويمبلدون

ميلانو (أ ف ب) – أكّد الإيطالي ماتيو بيريتيني الإثنين أنه واثق من قدرته على الفوز بلقب بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى التي أنهاها وصيفا العام الماضي، وذلك عقب نجاحه في الاحتفاظ بلقب دورة كوينز الإنكليزية، رغم أنه لا يعتبر المرشح للتتويج.

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وقال بيريتيني، المصنف حاديا عشر عالميا، في مقابلة بثتها قناة "سكاي سبورت إيطاليا" "لا أعرف ما إذا كنت المرشح الأوفر حظًا لأن نوفاك (الصربي ديوكوفيتش) ورافا (الإسباني نادال) موجودان دائما هناك؛ فاز رافا ببطولتين كبيرتين هذا الموسم، ولم يتوقع أحد فوزه في أستراليا (في بداية العام بعد ستة أشهر من التوقف عن خوض جميع المنافسات لعلاج إصابة في قدمه)".

وأضاف الإيطالي البالغ من العمر 26 عاما "لا أعتقد أنني المرشح الأوفر حظًا، لكنني أعلم أنني أستطيع فعل ذلك، ولا يمكنني منع الناس من تسليط الأنظار علي"، موضحا "هدفي هو أن أعيش بطولة رائعة في ويمبلدون وآمل أن يكونا أسبوعين مكثفين جدا".

وانضم بيريتيني الفارع الطول (1.96 م) وصاحب الإرسالات القوية، إلى النادي المغلق للمتوجين بلقب دورة كوينز مرتين متتاليتين، بعد الأميركيين جون ماكنرو وجيمي كونورز وإيفان لندل وأندي روديك والألماني بوريس بيكر والأسترالي ليتون هويت والبريطاني آندي موراي، جميعهم كانوا مصنفين في المركز الأول عالميا سابقا.

ونجح بيريتيني الأحد قبل الماضي في الظفر بلقب دورة شتوتغارت الألمانية في أول مشاركة له بعد غياب عن الملاعب استغرق ثلاثة أشهر خضع خلالها لعملية جراحية بسيطة في يده اليمنى.

وتنطلق بطولة ويمبلدون الاثنين المقبل، ولم يسبق لأي لاعب إيطالي الفوز بلقبها في منافسات فردي الرجال. في العام الماضي، خسر بيريتيني المباراة النهائية أمام ديوكوفيتش بعد أربع مجموعات.

© 2022 AFP