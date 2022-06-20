تصنيف المضرب: جابر تواصل صعودها التاريخي بعدما أصبحت ثالثة

توبياس شفارتس ا ف ب

التونسية أنس جابر خلال نهائي دورة برلين في كرة المضرب ضد السويسرية بليندا بنتشيتش في 19 حزيران/يونيو 2022

باريس (أ ف ب) – واصلت التونسية أنس جابر تقدّمها التاريخي في تصنيف رابطة محترفات كرة المضرب "دبليو تي أيه"، بصعودها من المركز الرابع الى الثالث، نتيجة فوزها الأحد بلقبها الثالث بعد انسحاب منافستها السويسرية بليندا بنتشيتش من نهائي دورة برلين بسبب الإصابة.

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وبعدما حسمت جابر المجموعة الأولى من دون عناء يذكر 6-3، اضطرت بنتشيتش إلى الانسحاب بسبب إصابة تعرضت لها في الكرة الأخيرة من هذا الشوط نتيجة التواء في الكاحل الأيسر، ما منح التونسية لقبها الثالث، بعد الأول العام الماضي في دورة برمنغهام الإنكليزية والثاني هذا العام في دورة مدريد الألف.

وقبل أيام معدودة على انطلاق بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، عززت التونسية البالغة 27 عاماً أفضل ترتيب في مسيرتها، بصعودها مركزاً إضافياً بعدما رفعت رصيدها الى 4340 نقطة، لتصبح قريبة جداً من صاحبة المركز الثاني الإستونية أنيت كونتافيت (4511 نقطة)، فيما تغرّد البولندي إيغا شفيونتيك بعيدة في الصدارة بـ8631 نقطة.

وبعد تتويجها في دورة مدريد وحلولها وصيفة لشفيونتيك في روما، كلاهما ضمن دورات الألف، كانت جابر مرشحة للمنافسة بقوة في رولان غاروس قبل أن تخرج بشكل مفاجئ من الدور الأول، لذا تأمل في أن تحقق نتيجة أفضل في بطولة ويمبلدون التي تنطلق أواخر الشهر الحالي.

وتقدّمت جابر الى المركز الثالث على حساب الإسبانية باولا بادوسا ضمن ثلاثة تغييرات على نادي العشر الأوليات، إذ استعادت اليونانية ماريا ساكاري مركزها الخامس من البيلاروسية أرينا سابالينكا، فيما تقدمت الأميركية دانيال كولينز مركزاً الى الثامن على حساب مواطنتها جيسيكا بيغولا.

مدفيديف يحافظ على صدارته وهوركاش عاشراً

وعند الرجال، حافظ الروسي دانييل مدفيديف على صدارة تصنيف "أيه تي بي"، وذلك رغم خسارته نهائي دورة هاله الألمانية أمام البولندي هوبرت هوركاش الذي قفز مركزين ليصبح العاشر.

وتواصلت عقدة مدفيديف الذي عاد الأسبوع الماضي الى صدارة التصنيف على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المتراجع الى المركز الثالث، مع الملاعب العشبية بخسارته الأحد نهائي دورة هاله من دون مقاومة تذكر أمام هوركاش 1-6 و4-6.

وسقط الروسي البالغ 26 عاماً عند العتبة الأخيرة للأسبوع الثاني توالياً، بعدما خسر نهائي دورة سهرتوخنبوس الهولندية على الملاعب العشبية أيضاً أمام صاحب الأرض المغمور تيم فان ريتهوفن.

وبقي رصيد مدفيديف، المحروم على غرار مواطنيه الروس وجيرانهم البيلاروس من خوض بطولة ويمبلدون بسبب غزو أوكرانيا، عند لقب يتيم على الملاعب العشبية أحرزه العام الماضي في دورة مايوركا الإسبانية.

البولندي هوبرت هوركاش يحتفل بعد فوزه على الروسي دانييل مدفيديف في نهائي دورة هاله الالمانية لكرة المضرب. هاله، غرب المانيا، في 19 حزيران/يونيو 2022 كارمن ياسبرسن ا ف ب

ونتيجة فوزه بلقبه الخامس من أصل خمس مباريات نهائية في مسيرته، تقدم هوركاش الى المركز العاشر على حساب الإيطالي ماتيو بيريتيني الذي ورغم احتفاظه الأحد بلقب دورة كوينز الإنكليزية، تراجع الى المركز الحادي عشر أمام البريطاني كاميرون نوري الذي بات الثاني عشر بتراجعه مركزاً أيضاً.

وصعد الصربي فيليب كرايينوفيتش من المركز الثامن والأربعين الى الحادي والثلاثين، نتيجة وصوله الى نهائي كوينز حيث خسر أمام بيريتيني.

وخلف مدفيديف، حافظ الألماني ألكسندر زفيريف على الوصافة أمام ديوكوفيتش والإسباني رافايل نادال الذي كشف الجمعة بأنه سيصبح أباً للمرة الأولى.

تصنيف اللاعبين العشرة الاوائل:

1- الروسي دانييل مدفيديف 8160 نقطة

2- الألماني ألكسندر زفيريف 7030

3- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 6770

4- الإسباني رافايل نادال 6525

5- النروجي كاسبر رود 5050

6- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 4945

7- الإسباني كارلوس ألكاراس 4893

8- الروسي أندري روبليف 3870

9- الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم 3760

10- البولندي هوبرت هوركاش 3738 (2+)

- تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1- البولندية إيغا شفيونتيك 8631 نقطة

2- الإستونية أنيت كونتافيت 4511

3- التونسية أنس جابر 4340 (1+)

4- الإسبانية باولا بادوسا 4245

5- اليونانية ماريا ساكّاري 4205 (1+)

6- البيلاروسية أرينا سابالينكا 4145 (1-)

7- التشيكية كارولينا بليشكوفا 3777

8- الاميركية دانيال كولينز 3255 (1+)

9- الأميركية جيسيكا بيغولا 3185 (1-)

10- الإسبانية غاربينيي موغوروسا 2961

© 2022 AFP