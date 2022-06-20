جدة تستضيف المواجهة الثأرية بين جوشوا وأوسيك

الملاكمان الأوكراني ألكسندر أوسيك (يسار) والبريطاني أنتوني جوشوا خلال مباراتهما على اللقب العالمي في الوزن الثقيل في لندن في 25 أيلول/سبتمبر 2021.

لندن (أ ف ب) – أعلنت وزارة الرياضة السعودية استضافة مدينة جدة المباراة الثأرية بين الملاكمين ألكسندر أوسيك حامل اللقب والبريطاني أنتوني جوشوا وصيفه في 20 آب/أغسطس المقبل على لقب بطولة العالم في الوزن الثقيل.

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وكان أوسيك (35 عاما) وضع حداً لهيمنة جوشوا (32 عاما) على اللقب العالمي للوزن الثقيل، باسقاطه على أرضه ملعب توتنهام هوتسبر في لندن بحضور 60 ألف متفرج، باجماع الحكام بالنقاط في 25 أيلول/سبتمبر الماضي، ما أضعف آمال توحيد الألقاب في "معركة بريطانيا" مع تايسون فيوري.

وطالب جوشوا مباشرة عقب الخسارة بمواجهة ثأرية. وكان الملاكم البريطاني مطالبا بالفوز على أوسيك، بطل أولمبياد لندن 2012 في الوزن الثقيل، لمواجهة مواطنه فيوري، بطل المجلس العالمي، من أجل الظفر باللقب الموحد.

كانت الخسارة الثانية لجوشوا بطل اولمبياد لندن في الوزن الثقيل السوبر، في 26 نزالا بينها 22 بالضربة الفنية القاضية، فيما لم يتعرض أوسيك إلى أي خسارة في 19 نزالاً احترافياً بينها 13 بالضربة الفنية القاضية.

وأوضح مروجو النزال "ماتشروم بوكسينغ" في بيان أن "البطل ألكسندر أوسيك سيضع ألقابه العالمية في تصنيفات الاتحاد الدولي للملاكمة، الرابطة العالمية للملاكمة، والمنظمة العالمية للملاكمة والمنظمة الدولية للملاكمة، على المحك ضد أنتوني جوشوا في مدينة جدة الساحلية بالمملكة العربية السعودية يوم السبت 20 (آب) أغسطس".

وقال وزير الرياضة رئيس اللجنة الاولمبية السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل: "نفخر في المملكة العربية السعودية باستضافة حدث عالمي وفريد من نوعه في لعبة الملاكمة (...)".

واضاف "نتطلع للترحيب بكلا الملاكمَيْن في المملكة، لإقامة هذا النزال المرتقب، والحاسم، والذي يشكل علامة فارقة في قائمة الأحداث الرياضية التاريخية التي تستضيفها بلادنا (...)، مواصلين تحقيق مستهدفات +رؤية المملكة 2030+، والمساهمة في جذب الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية الفريدة".

من جهته، قال الأمير خالد بن عبد العزيز الرئيس التنفيذي لوكالة "سكيل تشالنج أنترتاينمنت" المالكة لحقوق هذا النزال: "نتطلع للترحيب بالملاكمين العالميين هنا في أرض المملكة العربية السعودية، ونرحب بالعالم بأسره لمتابعة هذا الحدث والنزال الكبير هنا، من عروس البحر الأحمر جدة".

يذكر أن النزال المرتقب في آب/أغسطس المقبل، هو الثاني الذي تستضيفه السعودية بعد النجاح الكبير الذي تحقق في الأول على حلبة الدرعية في كانون الأول/ديسمبر 2019، وكسبه جوشوا بالذات عندما تغلب على المكسيكي أندي رويس بالنقاط.

وشهدت رياضة الفن النبيل تطورا كبيرا في السعودية منذ عام 2019، وارتفعت نسبة الممارسين من الجنسين إلى 300%، إلى جانب افتتاح 59 صالة رياضية مخصصة للملاكمة، فيما تقام العديد من البطولات المحلية تحت مظلة الاتحاد السعودي للملاكمة في جميع مناطق المملكة.

© 2022 AFP