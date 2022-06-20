مونديال السباحة 2022: الايطالي تشيكون يحطم الرقم القياسي العالمي في 100 م ظهرًا ويحقق اللقب

الايطالي توماس تشيكون بعد تحطيمه الرقم القياسي العالمي في سباق 100 م ظهرًا وتحقيقه اللقب ضمن بطولة العالم للسباحة في بوادبست في 20 حزيران/يونيو 2022

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