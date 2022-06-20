مونديال السباحة 2022: الايطالي تشيكون يحطم الرقم القياسي العالمي في 100 م ظهرًا ويحقق اللقب
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بودابست (أ ف ب) – حطم الايطالي توماس تشيكون الرقم القياسي العالمي في سباق 100 م ظهرًا في طريقه الى تحقيق اللقب ضمن بطولة العالم للسباحة 2022 في بودابست الاثنين.
وأنهى تشيكون (21 عامًا) السباق بزمن 51.60 ثانية محطمًا الرقم العالمي السابق المسجل باسم الاميركي راين مورفي الذي حل ثانيًا خلفه الاثنين (51.97 ث) فيما حقق الاميركي الآخر هانتر أرمسترونغ البرونزية (51.98 ث).
وكان مورفي حقق الرقم القياسي العالمي في أولمبياد ريو 2016 بزمن 51.85 ثانية.
وهذه الميدالية الثانية لتشيكون في مونديال 2022 بعد البرونزية التي حققها مع الفريق الايطالي في التتابع 4 مرات 100 م حرة في اليوم الافتتاحي السبت.
وكان تشيكون حقق في أولمبياد طوكيو الصيف الماضي فضية التتابع 4 مرات 100 م حرة وبرونزية 4 مرات 100 م متنوعة مع الفريق الايطالي.
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