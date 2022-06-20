مونديال السباحة 2022: ليديكي تستعيد لقب 1500 م والروماني الشاب بوبوفيتش بطل 200 م حرة

فيرينك ايزا ا ف ب

الاميركية كايتي ليديكي خلال سباق 1500 م في بطولة العالم للسباحة في بوادبست في 20 حزيران/يونيو 2022

بودابست (أ ف ب) – استعادت الاسطورة الاميركية كايتي ليديكي لقبها بطلة للعالم في سباق 1500 م بعد أن أحرزت الميدالية الذهبية في مونديال السباحة في بودابست الاثنين، فيما توج الروماني الشاب ديفيد بوبوفيتش ابن الـ17 عامًا بلقب سباق 200 م حرة.

إعلان اقرأ المزيد

وأنهت ليديكي السباق بزمن 15:30.15 دقيقة أمام مواطتنتها كايتي غريمز والاسترالية لايني باليستر التي حققت البرونزية.

ورفعت ليديكي عدد ميدالياتها الذهبية الى 17 في بطولات العالم بعد يومين من استعادتها أيضًا لقب 400 م.

وكانت ليديكي (25 عامًا)، المتوجة بذهبيتين في أولمبياد طوكيو الصيف الماضي، خسرت اللقب العالمي لمسافة 1500 م عام 2019 في مدينة غوانغجو الكورية الجنوبية بعد أن انسحبت من النهائي بداعي المرض، بعد أن حققت اللقب أعوام 2013، 2015 و2017.

واكتفت بطلة 2019 الايطالية سيمونا كواداريلا بالمركز الخامس الاثنين.

وتسعى ليديكي المتخصصة في المسافات الطويلة لتحقيق الثلاثية في بودابست، إذ تنافس أيضًا في سباقي 800 م.

وتوج بوبوفيتش ابن الـ17 عامًا لقب سباق 200 م حرة متفوقًا على البطل الاولمبي البريطاني توم دين.

حقق بوبوفيتش رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا في فئة الناشئين بزمن 1:43.21 دقيقة كاسرًا الذي حققه في التصفيات، فيما خطف الكوري الجنوبي سونوو هوانغ الفضية واكتفى دين بالبرونزية.

وبات الروماني بهذا التوقيت رابع أسرع رجل في التاريخ في هذ المسافة.

© 2022 AFP