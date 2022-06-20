مونديال السباحة 2022: 17 ذهبية لليديكي وتشيكون الافضل في التاريخ في 100 م ظهرًا

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الاميركية كايتي ليديكي خلال سباق 1500 م في بطولة العالم للسباحة في بوادبست في 20 حزيران/يونيو 2022

بودابست (أ ف ب) – رفعت الاسطورة الاميركية كايتي ليديكي ألقابها في بطولات العالم الى 17 بعد أن استعادت الاثنين ذهبية سباق 1500 م في مونديال السباحة في بودابست، فيما حطم الايطالي توماس تشيكون الرقم القياسي العالمي في 100 م ظهرًا في طريقه الى اللقب.

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وأنهت ليديكي السباق بزمن 15:30.15 دقيقة متقدمة بحوالي 15 ثانية عن أقرب منافساتها، مواطتنتها كايتي غريمز (15:44.89 ث) والاسترالية لاني باليستر التي حققت البرونزية (15:48.96).

وهذا اللقب العالمي الرابع لليديكي في هذه المسافة لتحقق الذهبية الـ17 في بطولات العالم بعد يومين من استعادتها أيضًا لقب 400 م.

قالت ابنة الـ25 عامًا بعد الفوز "خضت سابقًا جيدًا، الهدف كان الحفاظ على السرعة".

في سن الـ25 عامًا، تعتبر ليديكي متقدمة في العمر بالنسبة لمعايير سباحة المسافات الطويلة وقالت في هذا الصدد "لن أقوم بذلك عندما أكون في سن الـ36. من المذهل أن أصل الى النهائي في بطولة العالم في هذه السن، يعطينا ذلك جميعًا منظورًا صغيرًا".

وكانت ليديكي (25 عامًا)، المتوجة بذهبيتي 800 م و1500 م في أولمبياد طوكيو الصيف الماضي، خسرت اللقب العالمي لمسافة 1500 م عام 2019 في مدينة غوانغجو الكورية الجنوبية بعد أن انسحبت من النهائي بداعي المرض، بعد أن حققت اللقب أعوام 2013، 2015 و2017.

واكتفت بطلة 2019 الايطالية سيمونا كواداريلا بالمركز الخامس الاثنين.

وتسعى ليديكي المتخصصة في المسافات الطويلة لتحقيق الثلاثية في بودابست، إذ تنافس أيضًا في سباق 800 م.

رقم قياسي

وحطم تشيكون (21 عامًا) الرقم القياسي العالمي في 100 م ظهرًا محققًا زمن 51.60 ثانية ليكسر الرقم السابق المسجل باسم الاميركي راين مورفي الذي حل ثانيًا خلفه الاثنين (51.97 ث)، فيما حقق الاميركي الآخر هانتر أرمسترونغ البرونزية (51.98 ث).

وكان مورفي حقق الرقم القياسي العالمي في أولمبياد ريو 2016 بزمن 51.85 ثانية.

وهذه الميدالية الثانية لتشيكون في مونديال 2022 بعد البرونزية التي حققها مع الفريق الايطالي في التتابع 4 مرات 100 م حرة في اليوم الافتتاحي السبت.

وكان تشيكون حقق في أولمبياد طوكيو الصيف الماضي فضية التتابع 4 مرات 100 م حرة وبرونزية 4 مرات 100 م متنوعة مع الفريق الايطالي.

رابع أفضل زمن

وتوج الروماني ديفيد بوبوفيتشي ابن الـ17 عامًا بلقب سباق 200 م حرة متفوقًا على البطل الاولمبي البريطاني توم دين.

حقق بوبوفيتشي رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا في فئة الناشئين بزمن 1:43.21 دقيقة كاسرًا الذي حققه شخصيًا في التصفيات، فيما خطف الكوري الجنوبي سونوو هوانغ الفضية (1:44.47 د) واكتفى دين بالبرونزية (1:44.98 د).

وبات الروماني بهذا التوقيت رابع أسرع رجل في التاريخ في هذه المسافة.

قال بعد الفوز "كانت الخطة أن أسبح بسرعة، ليس بالضرورة بهذه السرعة، لكنني تمكنت من مفاجأة نفسي".

وتابع "كان سباقًا تكتيكيًا ومدروسًا. أنا وفريقي كنا واثقين".

وبعد أن كان الصراع محتدمًا طيلة السباق، ابتعد بوبوفيتشي عن الكوري ودين في الأمتار الخمسين الاخيرة.

قال دين "كنت في طريقي لتحقيق رقم جيد. ليس من السهل رؤيته أمامي. يجب أن نثني على أدائه، 1:43.21 يا للهول، ولكن هذه هي الحال في هذه البطولة، المستحيل يبدو مستحيلا حتى يتحقق وهؤلاء الشباب يفعلون ذلك".

بات بوبوفيتشي أول رجل روماني يحقق ذهبية في بطولة العالم للسباحة.

وبعد سباق محتدم في 100 م صدرًا لدى السيدات، كان الفوز من نصيب الايطالية الشابة بينيديتا بيلاتو (17 عامًا) بزمن 1:05.93 دقيقة أمام الالمانية أنّا إيليندت (1:05.98 د) والليتوانية روتا ميلوتيتي (1:06.02 د).

وهذه الميدالية الثانية لبيلاتو في بطولة العالم بعد أن حققت في سن الـ15 عامًا في 2019 فضية 50 م صدرًا.

قالت وهي تجهش في البكاء في المقابلة مباشرة بعد فوزها "انا سعيدة حقًا وهذا حلم تحقق الليلة" قبل أن تنهار أرضًا.

وفي 100 م ظهرًا، حققت الذهبية الاميركية ريغين سميث (58.22 ث) أمام الكندية كايلي ماس (58.40 ث) بطلة العالم في هذه المسافة في آخر نسختين، فيما حلت الاميركية الاخرى كلير كورزان ثالثة (58.67 ث).

وهذا اللقب العالمي الثالث لسميث بعد 200 م ظهرًا وأربع مرات 100 م متنوعة في 2019.

في السباحة الايقاعية، حقق الايطاليان جورجو مينيسيني ولوكريتسيا لقب الزوجي المختلط الفني، أمام توموكا ساتو ويوتارو ساتو من اليابان (فضية) وهاوويو شي ويياو جانغ من الصين (برونزية).

وفي فئة الفرق حرّ لدى السيدات، كان الفوز من نصيب أوكرانيا أمام اليابان وايطاليا تواليًا.

© 2022 AFP