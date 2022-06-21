إنتر ميلان يمدد عقد مدربه إينزاغي حتى عام 2024

صورة لمدرب إنتر ميلان سيموني إينزاغي مع كأس إيطاليا عقب الفوز على يوفنتوس في المباراة النهائية في 11 أيار/مايو 2022.

ميلانو (أ ف ب) – أعلن نادي إنتر ميلان وصيف بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم الثلاثاء تمديد عقد مدربه سيموني إينزاغي حتى عام 2024.

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ونشر النادي صورا على موقعه الرسمي على الإنترنت لمدربه البالغ من العمر 46 عاما وهو يوقع على العقد الجديد مع رئيسه ستيفن تشانغ، وكتب "يسر إنتر أن يعلن تجديد عقد سيموني إينزاغي" حتى عام 2024.

وفي فيديو نشره إنتر على وسائل التواصل الاجتماعي، قال تشانغ إن إينزاغي سيبقى "لمدة عامين آخرين" بعد تمديد عقده الحالي مع النادي لمدة عام.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن إينزاغي حظي بزيادة في الراتب بمقدار مليون يورو وبات يتقاضى خمسة ملايين يورو.

وجدد إنتر ميلان الثقة في المدرب السابق للاتسيو على الرغم من فشله في قيادته غلى الحفاظ على لقب الدوري المحلي الذي توج به جاره وغريمه ميلان بعد منافسة مثيرة استمرت حتى المرحلة الأخيرة من الموسم.

وقاد إينزاغي الذي استلم المهمة خلفا لأنتونيو كونتي، إنتر ميلان إلى لقبين في موسمه الأول معه وكانا الكأس المحلية والكأس السوبر المحلية وكلاهما على حساب الغريم التقليدي يوفنتوس.

كما ساهم في بلوغ النادي ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 10 أعوام قبل أن يخرج على يد ليفربول الإنكليزي الوصيف (صفر-2 و1-صفر).

© 2022 AFP