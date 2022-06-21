الخطوط القطرية تؤكد استمرار الخلاف مع ايرباص

ريمي غابالدا ا ف ب/ارشيف

شعار شركة ايرباص أمام مقر الشركة في بلانياك في جنوب فرنسا في 30 حزيران/يونيو 2020

الدوحة (أ ف ب) – أعلن رئيس "الخطوط الجوية القطرية" الثلاثاء أن الخلاف بين الشركة الخليجية ومجموعة "إيرباص" الاوروبية متواصل، منددا بمحاولة "تخويف" من قبل الشركة المصنعة للطائرات رغم الآمال في التوصل إلى اتفاق خارج المحاكم.

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وقال أكبر الباكر في مؤتمر صحافي في ختام الجمعية العمومية لاتحاد النقل الدولي (إياتا) في الدوحة"لو تم التوصل إلى اتفاق، لما كنا في انتظار محاكمة العام المقبل".

منذ أشهر، دخلت الخطوط الجوية القطرية في نزاع مع شركة إيرباص حول تدهور الأسطح الخارجية لجسم الطائرة في بعض طائراتها العريضة من طراز "ايه 350".

وأدّى النزاع إلى قيام شركة الطيران، وهي إحدى أكبر ثلاث شركات طيران في الخليج، بإيقاف 23 طائرة عن العمل وعدم قبول مزيد من عمليات التسليم من الشركة الأوروبية إلى حين حلّ المشكلة.

ورفعت الخطوط الجوية القطرية دعوى قضائية على شركة إيرباص بشأن هذه القضية أمام المحكمة العليا في لندن في كانون الأول/ديسمبر الماضي حيث دافعت إيرباص بقوة عن "ايه 350" ضد أي تلميحات الى أن الطائرة ليست آمنة.

وتطالب الخطوط القطرية بتعويضات بقيمة 200 ألف دولار لكل طائرة عن كل يوم توقفت فيه الطائرات عن العمل.

وردت شركة إيرباص بإلغاء طلب شراء 50 طائرة من طراز "ايه-321" بقيمة تزيد عن 6 مليارات دولار.

وكانت هيئة الطيران المدني في قطر أوقفت بالفعل الطائرات، معتبرةً أن الشبكة المعدنية تحت الطلاء تشكّل خطرًا على السلامة، إلّا أن وكالة سلامة الطيران الأوروبية رأت أنّ المشكلة المتعلقة بالطلاء "لا تأثير لها على صلاحية طيران أسطول ايه 350".

في نهاية نيسان/أبريل ، رفض القضاء البريطاني طلب الخطوط الجوية القطرية بمنع شركة إيرباص من إعادة بيع طائرات "ايه-321" لشركة اخرى. وتأكد الرفض في نهاية أيار/مايو من قبل المحكمة العليا في لندن، والتي وافقت أيضا على طلب شركة الطيران تسريع الجدول الزمني للمحاكمة.

وقال الباكر "لا ينبغي أبدًا السماح لشركة تصنيع طائرات باستخدام هيمنتها على السوق لترهيب زبائنها القدماء".

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس الثلاثاء، قالت الشركة الأوروبية إن "الحل الأفضل هو حل تفاوضي وهذا ما تحاول شركة إيرباص تحقيقه".

© 2022 AFP