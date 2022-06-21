بطولة فرنسا: سان جرمان ينفي صحة ما يُشاع عن حسمه التعاقد مع غالتييه

برتران غاي ا ف ب

مدرب نيس كريستوف غالتييه خلال نهائي كأس فرنسا لكرة القدم ضد نانت. سان دوني، ضواحي باريس، في 7 أيار/مايو 2022

باريس (أ ف ب) – نفى باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، صحة ما يُشاع عن حسمه التعاقد مع مدرب ليل السابق ونيس الحالي كريستوف غالتييه للاشراف عليه خلفاً للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي يبدو في طريقه لتوديع النادي الباريسي.

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وزعمت صحيفة "ليكيب" الرياضية وإذاعة "فرانس إنفو" أن غالتييه وافق على عرض سان جرمان لتولي الاشراف على الفريق، لكن مصدراً مقرباً من نادي العاصمة كشف الإثنين لوكالة فرانس برس أن "مناقشات عديدة جارية" وبالتالي لا شيء محسوم حتى الآن.

ورغم قيادته الى استعادة لقب الدوري المحلي الذي أحرزه ليل الموسم الماضي بقيادة غالتييه بالذات، يبدو بوكيتينو في طريقه لمغادرة "بارك دي برينس" مع بقاء 12 شهراً على العقد الذي وقعه في كانون الثاني/يناير 2021.

وأفادت "ليكيب" أن بوكيتينو والنادي سيتوصلان الى اتفاق يقضي بمغادرة الأرجنتيني للعاصمة الفرنسية.

وحاولت فرانس برس الاتصال بنيس لمعرفة موقف النادي مما يُشاع، لكنها لم تحصل على أي ردٍ.

وإذا قام غالتييه بالانتقال الى سان جرمان، فسيجتمع مجدداً بالبرتغالي لويس كامبوس الذي استلم مؤخراً مهمة المستشار الرياضي في نادي العاصمة خلفاً للبرازيلي ليوناردو المقال من منصبه.

وعمل كامبوس مديراً رياضياً لليل بين 2017 و2020 حين كان غالتييه مدرباً للفريق.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، تحدثت وسائل الإعلام الفرنسية عن إمكانية أن يتعاقد سان جرمان مع مواطنه مدرب ونجم ريال مدريد الإسباني السابق زين الدين زيدان ضمن مسعى الإدارة القطرية للفوز بلقب دوري الأبطال الذي أحرزه بطل مونديال 1998 ثلاث مرات متتالية مع ريال بين 2016 و2018.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري الفرنسي في السادس من آب/أغسطس، على أن يتواجه سان جرمان قبلها بأسبوع مع نانت بطل مسابقة الكأس على لقب كأس الأبطال في تل أبيب.

© 2022 AFP