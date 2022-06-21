دورة إيستبورن: عودة سيرينا إلى المنافسات بعد غياب عام

غلاين كيرك اف ب

الاميركية سيرينا وليامس (يسار) تتبادل الحديث مع زميلتها التونسية أنس جابر خلال مباراتهما في الدور الاول من منافسات الزوجي لدورة إيستبورن الإنكليزية في 21 حزيران/يونيو 2022.

لندن (أ ف ب) – عادت أسطورة كرة المضرب الأميركية سيرينا وليامس المصنفة أولى عالميا سابقا إلى الملاعب الثلاثاء بعد غياب عام بسبب الإصابة، وذلك من خلال مشاركتها في منافسات الزوجي في دورة إيستبورن الإنكليزية الدولية الإعدادية لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى مطلع الأسبوع المقبل.

إعلان اقرأ المزيد

وخاضت سيرينا البالغة من العمر 40 عاما والمتوجة سبع مرات بلقب بطولة ويمبلدون، منافسات الزوجي غلى جانب التونسية أنس جابر الثالثة عالميا ضد التشيكية ماري بوزكوفا والإسبانية سارا سوريبيس.

واستهلت سيرينا المباراة بالإرسال ونجحت في كسب الشوط الأول.

وتدخل المشاركة في دورة إيستبورن ضمن استعدادات سيرينا التي تراجعت إلى المركز 1204 في التصنيف العالمي، لبطولة ويمبلدون واستعادة إيقاع اللعب بعدما غابت عن المنافسات منذ إصابتها في الفخذ خلال مباراتها في الدور الاول من ويمبلدون العام الفائت أمام البيلاروسية ألكسندرا سانسوفيتش الـ100 عالميا.

وقتها كانت سيرينا مصنفة في المركز الثامن.

وبمجرد إعلان عودتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لم يتردد منظمو بطولة ويمبلدون في تقديم بطاقة دعوة لها.

وفضلا عن تتويجها بلقب البطولة الانكليزية سبع مرات، بلغت المباراة النهائية مرتين في عامي 2018 و2019.

© 2022 AFP