دوري "أن بي ايه": ووريرز يحتفل مع جمهوره بلقبه الرابع في آخر ثمانية مواسم

نجم غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري (وسط) يحممل كأس أفضل لاعب في نهائي دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين خلال الاحتفال على متن حافلة مفتوحة باحراز لقب الدوري. سان فرانسيسكو، كاليفورنيا في 20 حزيران/يونيو 2022

سان فرانسيسكو (أ ف ب) – تدفق عشرات الآلاف من المشجعين الى شوارع سان فرانسيسكو الاثنين لتحية غولدن ستايت ووريرز الذي احتفل مع جمهوره بإحرازه لقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين للمرة الرابعة في آخر ثمانية مواسم.

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وبعد فشله حتى في الوصول الى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" خلال الموسمين الماضيين متأثراً بالإصابات في صفوفه، عاد ووريرز ليؤكد بأن حقبة ستيفن كوري ورفاقه بقيادة المدرب ستيف كير لم تنته، وذلك بإحرازه اللقب بعد حسم سلسلة النهائي 4-2 بفوزه الخميس في المباراة السادسة على أرض بوسطن سلتيكس 103-90.

وعلى متن حافلات مفتوحة ووسط عاصفة من القصاصات الورقية الطائرة باللونين الأزرق والذهبي على طول شارع "ماركت ستريت" وسط مدينة سان فرانسيسكو، شق لاعبو ووريرز وطواقمه الفنية طريقهم بين جمهورهم في جولة احتفالية امتدت لمسافة 1.4 ميل.

وبقلادة ذهبية تحمل مجموعته من خواتم البطولة الأربعة، قاد كوري الذي كانت فرحته مزدوجة بنيله جائزة أفضل لاعب في النهائي للمرة الأولى في مسيرته، الاحتفالات حيث قام لاعبو الفريق برش جحافل المشجعين بالشمبانيا.

وعلق كوري على ارتدائه القلادة الذهبية الحاملة لخواتم البطولة الأربعة، قائلاً "كان عليّ أن أُخرِج الحلى مجدداً"، مضيفاً "أنا لا أنظر اليها خلال العام. لكن يتوجب عليك بين الحين والآخر أن تُذَكِر نفسك بأنك حصلت على أربعة".

وقال كوري إنه ورفاقه في ووريرز كانوا متحفزين للفوز باللقب بعد الهزيمة المؤلمة في نهائي 2019 ضد تورونتو رابتورز 2-4، مضيفاً "سأكون كاذباً إذا قلت إني كنت أعرف أننا سنكون أبطالاً لأن الأمر يتطلب الكثير من العمل... عانينا من بعض الانتكاسات، اصطدمنا ببعض المطبات، لكننا بلغنا ذروتنا في الوقت المناسب. والجميع، من 1 الى 16 (في إشارة الى لاعبي الفريق الأساسيين والاحتياطيين)، طاقمنا التدريبي، الجميع، لعبوا دوراً مهماً في ذلك".

© 2022 AFP