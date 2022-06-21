رئيس إكسون موبيل يرى أن تقلب أسواق النفط قد يستمر لخمس سنوات

كريم جعفر ا ف ب/AFP

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لإكسون موبيل دارين وودز في الدوحة في 21 حزيران/يونيو 2022

الدوحة (أ ف ب) – اعتبر رئيس شركة إكسون موبيل الأميركية العملاقة الثلاثاء أن على المستهلكين توقع ما يصل إلى خمس سنوات من تقلب أسواق النفط بسبب قلة الاستثمار ووباء كوفيد.

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وجاءت تصريحات رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لإكسون موبيل دارين وودز في العاصمة القطرية الدوحة قبل الإعلان عن انضمام الشركة إلى مشروع قطري لتطوير أكبر حقل للغاز في العالم.

وبحسب وودز، فإنّ هناك حالة كبيرة من عدم اليقين بسبب وضع الاقتصاد العالمي.

وقال أمام منتدى الدوحة الاقتصادي "أنتم تتطلعون على الأرجح إلى ثلاث إلى خمس سنوات من أسواق ضيقة إلى حد ما. كيف سينعكس ذلك على الأسعار هو أمر يعتمد على الطلب ويصعب التنبؤ به".

وأشار وودز إلى أنه بالإضافة إلى قلة الاستثمار في مصادر النفط في 2014-2015، فإن الجائحة "امتصت الكثير من عائدات القطاع".

وبحسب وودز، فإنّ الشركات والحكومات بحاجة إلى سياسات طويلة الأمد، مضيفا "سنشهد الكثير من التقلبات والتوقف في السوق في حال لم نصل إلى سياسات مدروسة أكثر".

وستحظى "إكسون موبايل" بحصة نسبتها 6,25% من مشروع حقل الشمال الشرقي الذي تطوره قطر وهي نفس حصة "توتال إنرجي" الفرنسية، بينما ستحظى شركة "إيني" الإيطالية و"كونوكو فيليبس" الأميركية بنسبة تبلغ 3,1 بالمئة.

ويتضمن مشروع حقل الشمال الشرقي توسعة حقل الشمال البحري، وهو أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم وتشترك فيه قطر مع إيران. وتشير التقديرات إلى ان قيمة المشروع تبلغ نحو 28 مليار دولار.

ويضم حقل الشمال حوالى 10 بالمئة من احتياطات الغاز الطبيعي المعروفة في العالم، بحسب تقديرات شركة قطر للطاقة.

وتمتد الاحتياطات تحت مياه الخليج حتى الأراضي الإيرانية لكنّ العقوبات الدولية تعرقل مساعي الجمهورية الإسلامية لاستغلال حصتها في حقل جنوب فارس للغاز.

ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج من المشروع في 2026 وسيساعد قطر على زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنويا.

© 2022 AFP