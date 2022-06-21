مطاعم في دبي تنضم لدليل ميشلان للمرة الأولى في الشرق الاوسط

كريم ساهيب ا ف ب/ارشيف

دبي (أ ف ب) – أصبحت دبي الثلاثاء أول مدينة في الشرق الأوسط تضم مطاعم مدرجة في لائحة "ميشلان"، بعد دخول 69 من مطاعمها الفاخرة والمتواضعة على حد سواء في الدليل الفرنسي الشهير.

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وتفقد مفتشو الدليل على مدى أشهر "المطاعم الأكثر أناقة وفخامة التي يديرها طهاة مشهورون عالميًا ، كما الحانات الصغيرة البسيطة التي يديرها سكان محليون"، حسبما قال مدير دليل "ميشلان" غويندال بولينيك في بداية احتفال أقيم في دار أوبرا دبي.

وصرح لوكالة فرانس برس "انها لحظة تاريخية لدبي ولدليل ميشلان" كون المدينة الخليجية الثرية أولى محطات الدليل في الشرق الأوسط.

ودخل تسعة وستون مطعماً في القائمة المرموقة تقدّم مجموعة متنوعة من المأكولات، من الإيطالية إلى اليابانية والعربية والفرنسية والهندية وغيرها.

وحصل تسعة من هذه المطاعم على نجمة واحدة ، فيما حصل اثنان آخران على نجمتين. وتحدد "ميشلان" نجمة واحدة بأنها "طبخ عالي الجودة ، يستحق الالتفاف"؛ ونجمتان تعني "طبخ ممتاز ، يستحق الزيارة"؛ وتمثل النجوم الثلاثة "مطبخًا استثنائيًا ، يستحق رحلة خاصة".

وقال المؤسس والشريك في مطعم "ذي ارتيزان" الذي دخل الدليل فراس فواز "اعتقد ان هذا (الدليل) يغير قواعد اللعبة بما اننا أصبحنا على مستوى دولي، ما يدفعنا لبذل كل ما نستطيعه لتقديم شيء مغاير".

تم إنشاء دليل ميشلان في عام 1900 من قبل الأخوين أندريه وإدوار ميشلان ، وهو مرجع لمحبي الطعام في كل أنحاء العالم.

مع أكثر من 7,2 ملايين سائح العام الماضي، تضم الامارات التي تسكنها غالبية كبرى من الأجانب، آلاف المطاعم التي تقدم مجموعة متنوعة من المأكولات.

وقال الرئيس التنفيذي لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي عصام كاظم لوكالة فرانس برس "إنها لحظة فخر".

وأضاف أن وصول دليل ميشلان إلى مدينته بمثابة تقدير للجنسيات المختلفة التي "تضع خبرتهاوخلفيتها وثقافتها في كل لقمة طعام".

© 2022 AFP