مونديال السباحة 2022: الاميركي فينك يضيف اللقب العالمي لسباق 800 م حرة إلى الأولمبي

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الاميركي بوبي فينك يحتفل بفوزه بذهبية سباق 800 م حرة في بطولة العالم للسباحة في بودابست في 21 حزيران/يونيو 2022.
الاميركي بوبي فينك يحتفل بفوزه بذهبية سباق 800 م حرة في بطولة العالم للسباحة في بودابست في 21 حزيران/يونيو 2022. اولي سكارف اف ب
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بودابست (أ ف ب) – أضاف السباح الأميركي بوبي فينك اللقب العالمي لسباق 800 م حرة إلى اللقب الأولمبي المتوج به العام الماضي في طوكيو، عقب إحرازه الثلاثاء المركز الأول في بطولة العالم للسباحة المقامة حاليا في العاصمة المجرية بودابست.

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وقطع فينك مسافة السباق بزمن 7:39.36 دقائق، وتقدم على الألماني فلوريان فيلبروك (7:39.63 د) والأوكراني ميخايلو رومانتشوك (7:40.05 د).

وكان فينك ظفر باللقب الاولمبي صيف 2022 بتفوقه على الايطالي جورجو بالترينييري الذي حل رابعا في سباق اليوم، ورومانتشوك.

وتوجت الصينية يانغ جون تشوان (20 عاما) باللقب العالمي لسباق 200 م حرة مسجلة 1:54.92 دقيقة أمام الأسترالية مولي أوكالاغان (1.55:22 د) والصينية الأخرى تانغ موهان (1.56:25 د).

© 2022 AFP