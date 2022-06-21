مونديال السباحة 2022: الاميركي فينك يضيف اللقب العالمي لسباق 800 م حرة إلى الأولمبي

الاميركي بوبي فينك يحتفل بفوزه بذهبية سباق 800 م حرة في بطولة العالم للسباحة في بودابست في 21 حزيران/يونيو 2022. اولي سكارف اف ب

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بودابست (أ ف ب) – أضاف السباح الأميركي بوبي فينك اللقب العالمي لسباق 800 م حرة إلى اللقب الأولمبي المتوج به العام الماضي في طوكيو، عقب إحرازه الثلاثاء المركز الأول في بطولة العالم للسباحة المقامة حاليا في العاصمة المجرية بودابست.