مونديال السباحة 2022: الاميركي فينك يضيف اللقب العالمي لسباق 800 م حرة إلى الأولمبي
نشرت في:
بودابست (أ ف ب) – أضاف السباح الأميركي بوبي فينك اللقب العالمي لسباق 800 م حرة إلى اللقب الأولمبي المتوج به العام الماضي في طوكيو، عقب إحرازه الثلاثاء المركز الأول في بطولة العالم للسباحة المقامة حاليا في العاصمة المجرية بودابست.
وقطع فينك مسافة السباق بزمن 7:39.36 دقائق، وتقدم على الألماني فلوريان فيلبروك (7:39.63 د) والأوكراني ميخايلو رومانتشوك (7:40.05 د).
وكان فينك ظفر باللقب الاولمبي صيف 2022 بتفوقه على الايطالي جورجو بالترينييري الذي حل رابعا في سباق اليوم، ورومانتشوك.
وتوجت الصينية يانغ جون تشوان (20 عاما) باللقب العالمي لسباق 200 م حرة مسجلة 1:54.92 دقيقة أمام الأسترالية مولي أوكالاغان (1.55:22 د) والصينية الأخرى تانغ موهان (1.56:25 د).
© 2022 AFP