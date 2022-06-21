مونديال السباحة 2022: انسحاب الأميركي دريسل قبل نصف نهائي 100 م حرة

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السباح الأميركي كايليب دريسل بعد فوزه بسباق 50 م فراشة في مونديال السباحة في بودابست في 19 حزيران/يونيو 2022

بودابست (أ ف ب) – أُجبر النجم الأمريكي كايليب دريسل الثلاثاء على الانسحاب قبل الدور نصف النهائي لسباق 100 م حرة في بطولة العالم للسباحة في بودابست.

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وتم سحب اسم البطل الأولمبي كايليب من لائحة المشاركين في الدور نصف النهائي لسباق 100 م حرة قبل وقت قصير من انطلاقه. وحسب بيان صحافي للاتحاد الأمريكي نقلته وسائل إعلام بلاده، فقد انسحب دريسل "لأسباب طبية".

وقالت المديرة العامة للمنتخب الأميركي للسباحة ليندساي مينتينكو في البيان الصحافي: "تم اتخاذ قرار من قبل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بالتشاور مع كايليب، مدربه والطاقم الطبي للمنتخب، بأنه سينسحب من سباق 100 م سباحة حرة لأسباب طبية".

وأضافت "سيحدد المنتخب مشاركته في المسابقات في وقت لاحق من هذا الأسبوع".

وحل الكوري هوانغ سونوو مكان دريسل.

وأحرز دريسل، بطل العالم مرتين في سباق 100 م حرة، لقبين عالميين في النسخة الحالية في بودابست وكانا في سباقي 50 م فراشة والتتابع 4 مرات 100 م حرة مع منتخب بلاده. كما أنه سيشارك في سباقي 50 م حرة و100 م فراشة.

© 2022 AFP